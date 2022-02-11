冷空氣14日南下 高溫驟降10度

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（中央社記者余曉涵台北11日電）中央氣象局表示，明天天氣與今天類似，13日中午起鋒面報到，14日東北季風或大陸冷氣團南下，白天高溫將從攝氏23度到24度驟降10度左右，高溫僅剩15度。

中央氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天天氣與今天類似，水氣少，天氣穩定，只有在北部山區及東半部有局部短暫雨，上午到清晨桃園以北預估有零星飄雨，整天以多雲到晴為主。

黃恩鴻指出，13日上半天的天氣也差不多，不過中午過後鋒面報到，中部以北及東北部會轉為陣雨的天氣型態，其他地區也為多雲局部短暫雨的型態，並有較大雨勢機率。

黃恩鴻表示，14日起冷空氣南下，到16日間水氣逐漸減少，轉為多雲為主，僅剩迎風面有局部短暫雨。

溫度部分，黃恩鴻說，東北季風或大陸冷氣團14日南下，會逐漸降溫，預估最冷時間點落在14日晚上到15日清晨，台南以北及東北部低溫只有12度到14度，16日及17日清晨也偏涼，17日白天起冷空氣減弱，氣溫將逐漸回升。

黃恩鴻也提醒，13日白天高溫為23度到24度，而14日高溫僅15度左右，溫差約9到10度，民眾要特別注意。

黃恩鴻表示，雖然冷空氣17日起減弱，但18日華南雲雨區東移，水氣將會再度增加，屆時中部以北及東半部將有局部短暫雨。（編輯：管中維）1110211