更多編輯台推薦新聞：
圖輯／百老匯音樂劇「貓」6度來台 華麗戲服布景搶先看
文化

圖輯／百老匯音樂劇「貓」6度來台 華麗戲服布景搶先看

羽生結弦跳出史上第一個4A：很高興留下讓人有感的痕跡
運動

羽生結弦跳出史上第一個4A：很高興留下讓人有感的痕跡

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

冷空氣14日南下 高溫驟降10度

2022/2/11 17:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北11日電）中央氣象局表示，明天天氣與今天類似，13日中午起鋒面報到，14日東北季風或大陸冷氣團南下，白天高溫將從攝氏23度到24度驟降10度左右，高溫僅剩15度。

中央氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天天氣與今天類似，水氣少，天氣穩定，只有在北部山區及東半部有局部短暫雨，上午到清晨桃園以北預估有零星飄雨，整天以多雲到晴為主。

黃恩鴻指出，13日上半天的天氣也差不多，不過中午過後鋒面報到，中部以北及東北部會轉為陣雨的天氣型態，其他地區也為多雲局部短暫雨的型態，並有較大雨勢機率。

黃恩鴻表示，14日起冷空氣南下，到16日間水氣逐漸減少，轉為多雲為主，僅剩迎風面有局部短暫雨。

溫度部分，黃恩鴻說，東北季風或大陸冷氣團14日南下，會逐漸降溫，預估最冷時間點落在14日晚上到15日清晨，台南以北及東北部低溫只有12度到14度，16日及17日清晨也偏涼，17日白天起冷空氣減弱，氣溫將逐漸回升。

黃恩鴻也提醒，13日白天高溫為23度到24度，而14日高溫僅15度左右，溫差約9到10度，民眾要特別注意。

黃恩鴻表示，雖然冷空氣17日起減弱，但18日華南雲雨區東移，水氣將會再度增加，屆時中部以北及東半部將有局部短暫雨。（編輯：管中維）1110211

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族