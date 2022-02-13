胡詠芝任台北車站首名女站長 要讓百年台鐵穩健前進

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胡詠芝（右）是台北車站第25任站長，也是台北車站首名女性站長，曾有民間企業想挖角胡詠芝，對此胡詠芝低調不多談，只強調「選擇所愛 愛妳所選」，她很喜歡在台鐵工作的愉快感。中央社記者鄭清元攝 111年2月13日

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（中央社記者汪淑芬台北13日電）台北車站首名女站長胡詠芝7日上任，胡詠芝13年前誤打誤撞進台鐵，同仁眼中她有獨特人格特質，處理事情能力佳、EQ高，加上外型亮眼，不但長官看到人才，民間企業也想挖角。

台鐵車站的站長向來是男性的天下，尤其台北車站是台鐵最大的車站，旅客量是其他車站的好幾倍，站長人選都是在能力與表現上精挑細選，目前的台鐵局長杜微曾擔任過台北車站第15任站長，前台鐵局長包括陳德沛、張政源也都經歷過台北車站站長一職。

胡詠芝68年次，是台北車站第25任站長，也是台北車站首名女性站長，她在台鐵的資歷只有13年，從基層站務員做起，擔任過列車長、副站長、車班組副主任、台北站站務主任，熟悉台北車站票務、月台、運轉及維安，也曾歷練過國會聯絡及局長秘書工作，在台鐵長官眼中是全方位人才，且每項職務表現都是可圈可點，台鐵也全力重點栽培。

曾有民間企業想挖角胡詠芝，對此胡詠芝低調不多談，只強調「選擇所愛 愛妳所選」，她很喜歡在台鐵工作的愉快感。

同仁眼中，胡詠芝善於溝通協調，想盡辦法協助同仁達成任務，且永遠笑臉迎人，親和力極強，同仁對於有人想挖角胡詠芝一點也不意外，稱讚她總能把事情做好，往往展現高度EQ化解難題。

台北車站首名女站長胡詠芝（圖）13年前誤打誤撞進台鐵，同仁眼中她有獨特人格特質，處理事情能力佳、EQ高，在台鐵長官眼中是全方位人才，且每項職務表現都是可圈可點。中央社記者鄭清元攝 111年2月13日

胡詠芝擁有交通大學運輸物流管理碩士學位，很多人會以為她是念了交通相關科系才到台鐵工作，但其實她是誤打誤撞進台鐵後，才去念運輸物流管理。

胡詠芝日前接受中央社記者訪問，她說，大學是念財務金融，也兼修小學教育學程，畢業後曾到小學實習，領有合格小學教師證，後來赴中國上海工作3年，因實在想家，決定回台灣。

胡詠芝說，剛回台灣還在思考未來方向時，有一天經過補習班，隨口問了最新的招考訊息，補習班人員告知是鐵路特考，她就心想試試看也無妨，考完後等待放榜期間，她也曾考慮若台鐵沒考上，就先去澳洲體驗一下打工遊學，結果她通過特考，開啟了鐵路人生。

來自屏東的胡詠芝在進入台鐵前，只有一次學生時代搭乘復興號的經驗，且從未到過台北車站。她說，認識台鐵是在她成為台鐵人之後才開始，她喜歡從事與人接觸的工作，13年來，多數時間工作都要面對旅客，能順利幫旅客解決問題帶給她很大成就感。

專訪當天，胡詠芝在大廳拍照時，馬上有旅客認為穿著台鐵制服的胡詠芝帥氣，要求合照，胡詠芝親切與民眾合影。到月台時，有民眾焦急詢問忘了已購票，又刷悠遊卡進站，胡詠芝請民眾別擔心，到了目的地車站可辦理零元解卡，在月台短短10分鐘時間內，胡詠芝就為4名旅客解答疑惑。

台北車站首名女站長胡詠芝（前左）日前上任，她表示，喜歡從事與人接觸的工作，13年來，多數時間工作都要面對旅客，能順利幫旅客解決問題帶給她很大成就感。中央社記者鄭清元攝 111年2月13日

胡詠芝也是台鐵員工訓練中心的講師，談到用同理心面對旅客時，胡詠芝一定會請同仁設想，如果自己家人，尤其是長輩到不熟悉的地方時，是否也希望有人願意協助，也許100名旅客問的問題都一樣，回答時都應秉持與第一次回答時相同的態度，才會讓旅客安心和放心。

胡詠芝有兩名2歲及4歲的孩子，同仁看她就是超有耐心，在胡詠芝眼中沒有所謂的「奧客」，她說，任何旅客的反映都有可能是讓台鐵做得更好的建議，如果一時做不到，也要將嘗試過的努力讓對方知道。

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台北車站有150多名同仁，胡詠芝說，她帶領同仁時希望傳遞溫暖的感覺，多聽同仁想法，設法讓每個同仁都表達看法，大家一起討論，在票務、站務等服務細節上做到讓旅客更滿意，不是只有主管發號施令，讓其他人只遵照辦理。

雖然外界對台鐵的負評不少，胡詠芝總會很有信心告訴大家，台鐵是百年老店，要一個老人家衝刺百米很難，但只要穩健地走就可達到目標，這幾年票務系統更新、月台高度與列車高低落差改善等，都是一步一步努力的成果 。（編輯：張雅淨）1110213