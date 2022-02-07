台鐵最大站台北站長交接 首次女性出任

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台鐵最大車站台北站7日舉行第25任站長交接，新任站長由台北車班組主任胡詠芝升任，這也是台北站首次由女性擔任站長職務。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年2月7日

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（中央社記者汪淑芬台北7日電）台鐵最大車站台北站今天舉行第25任站長交接，台北站原任站長涂維庭升任台北運務段副段長，新任站長由台北車班組主任胡詠芝升任，這也是台北站首次由女性擔任站長職務。

台鐵今天發布新聞稿說明，胡詠芝是國立交通大學運輸物流管理碩士，分別於民國98年、105年取得鐵路特考員級、高員級資格晉用，在台鐵經歷現場的站務員、車長、列車長、台北站副站長、替班站長、車班組副主任、台北站站務主任、車班組主任，由基層做起，歷練相當完整。

台鐵表示，胡詠芝自100年起即擔任台鐵國際禮儀基本儀態與服務規範的種子教師及員工訓練中心的內部講師，也曾擔任國會聯絡室科員及局長秘書，是一名全方位人才，在台北車班組任職7年6個月，是台鐵8個車班組中首名女性車班主任，任內執行員工備勤房舍改善計畫，打造優質舒適環境提升同仁備勤休息品質，也曾參與台北車站聯合防災中心建設，熟悉站區維安業務，榮任站長實是駕輕就熟，足堪重任。

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涂維庭為70年次，中興大學材料工程研究所碩士，99年鐵路特考高員級進入台鐵，先後擔任過山佳、鶯歌、南港、板橋、台北站長，歷經大台北地區三個共構車站的站長，歷練完整。

台鐵說，涂維庭擔任台北站站長1年7個月內，於109年7月中央大廳恢復開放，公共空間導入微笑地貼，展現台北車站多元、包容及友善，並與台北市社會局合作，有效改善街友影響站容情形。110月5月積極執行相關防疫措施，在國內疫情升溫下，仍維持台北車站正常營運。（編輯：陳政偉）1110207