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新住民子女國際交流不停擺 改與姊妹校視訊聯繫

2022/2/13 11:29
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（中央社記者許秩維台北13日電）教育部推動「新住民子女國際交流」計畫，近年因疫情影響及政策考量，鼓勵學校改透過視訊，與東南亞國家姊妹校進行語文強化課程、東南亞文化等議題討論。

教育部國民及學前教育署今天新聞稿指出，2020年「新住民子女國際交流」計畫邀請歷年來辦理參訪活動的5所學校共同試行校際視訊交流；為加速計畫推廣速度，2021年更擴大邀請8所學校參與視訊活動，期盼透過8所種子學校的建立，帶動周圍學校參與意願。

員林高中與印尼NSA（星辰高校）進行雙邊視訊交流，配合時事互相分享後疫情時代的生活經驗。為了更完整呈現課程內容，員林高中學生除了準備精彩簡報，更利用課餘時間練習印尼歌曲來拉近彼此距離，並製作精美海報，讓印尼學生更了解台灣文化。

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長期參與計畫推行的澎湖高級海事水產職業學校，在新住民教育推廣上成效卓越，2021年為擴大活動效能，提供多元文化教育機會，邀請馬公高中、關山工商共同辦理校際視訊交流，讓更多新住民子女學生有機會參與其中。

國教署表示，2021年共8校辦理校際視訊活動，515名學生參與，包含台灣一般生104名、新住民子女學生151名、東南亞各國學生260名；學校運用視訊進行多元的國際交流，加強跟東南亞學校的教育交流，也期待未來COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩後，結合出國互訪，擴大及深化國際交流效益。（編輯：張雅淨）1110213

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