北市110年食藥粧違規廣告來源網路最大宗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北14日電）台北市衛生局今天公布110年食藥粧違規廣告處分成果，共開罰619件、4595萬元，其中來源以網路為大宗，社群媒體也成為違規廣告溫床，來自臉書、Youtube及Instagram的就佔了11%。

根據台北市衛生局統計，110年查緝619件食藥粧違規廣告中，裁罰金額最高的是食品，336件違規共開罰新台幣1847萬元，接著則是化粧品234件、開罰1474萬元，藥品及醫療器材則有49件、開罰1274萬元。

衛生局食品藥物管理科長陳怡婷在視訊記者會上指出，罰鍰前3名的業者包含在臉書上廣告「蛋固善敏」的優橋貿易股份有限公司，因內容涉及誇張易生誤解，遭罰91萬元。

透過有線電視宣傳「Red Dr.韓國客製型足弓支撐機能鞋墊組」的韓灣國際股份有限公司，因廣告詞句涉及醫療效能宣稱，遭罰90萬元；在購物網站上販售「德國alkmene 歐珂蔓草本橄欖/蘆薈/金盞花保濕潤膚乳液」的勇昌貿易有限公司，因內容涉及誇大宣稱，遭罰82萬元。

陳怡婷分析，違規廣告來源最大宗是網路，佔總年度79%，接著則是電視佔14.4%、廣播佔2.9%。而網路來源中，最多的是公司官網，其次就是社群媒體，例如臉書、Youtube及Instagram，佔總年度11%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳怡婷呼籲，網路購物的風險很高，常常沒有完整揭示廠商名稱、電話、地址等聯絡資料，更無法確認販售者身分，購買商品的安全及合法性可能有疑慮，發生消費糾紛時也無法求償，民眾應盡量於合法商店購買產品，保障自身消費權益。

陳怡婷表示，為了避免業者持續刊登這些違規廣告行銷，衛生局每個月都會在網站上公告違規案件、廠商及詞句，並持續監錄、稽查違規廣告並開罰。（編輯：張銘坤）1110214