動物醫事助理認證將上路 估約2、3千名就業需求

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（中央社記者楊淑閔台北14日電）農委會近日預告「動物醫事助理認證及認證機構認可辦法」，防檢局今天表示，這項新訂辦法可避免醫療糾紛發生，4月中、下旬可望上路，估動物醫事助理就業需求約2000到3000名。

去年中「獸醫師法」修正條文三讀通過後，農委會依據此法第30條第3項授權訂定「動物醫事助理認證及認證機構認可辦法」，於今年2月11日預告，預告期60天，順利的話，可望於4月中、下旬上路。

農委會動植物防疫檢疫局副局長徐榮彬接受中央社記者電話訪問時說，以全國開業獸醫約1800家，加上經濟動物獸醫業，估計約有2000至3000名動物醫事助理的需求。

徐榮彬說，在實務上，動物醫事助理不能執行侵入性醫療行為，例如插管、須施打麻醉劑的洗牙等，新辦法未來上路後，在獸醫師指導下，動物醫事助理提供獸醫師必要的人力協助，避免發生醫療糾紛。

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他說明，人醫有護理師參與，獸醫也需要助理協助，此新辦法草案規範，相關科系畢業者完成認證機構辦理的訓練課程，並經認證機構的能力檢定檢驗合格者，可擔任動物醫事助理，合格證書有效期為3年，換發證書也有明確規範，且不得擅自租、借合格證書予他人使用，否則註銷證書。

關於申請辦理動物醫事助理認證業務的法人、機構或團體，資格條件則包含為全國性獸醫學會、獸醫師公會、農業財團法人或設有獸醫學系的公私立大學，設立滿3年等，須提出實施計畫向中央主管機關申請，若有規避、妨礙或拒絕中央主管機關查核等情事，廢止認可 。（編輯：陳清芳）1110214