康寧董事會捐資1.4億入帳 教部將撤回再抗告

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（中央社記者許秩維台北14日電）教育部今天表示，康寧大學董事會已將承諾捐資的1.4億元匯入學校帳戶，先前聲請解除全體董事職務及再抗告的理由已不存在，教育部將向法院申請撤回再抗告。

教育部發布新聞稿指出，康寧大學董事會因未能籌措台南校區土地權利金，且未完成1.8億元的捐資承諾（尚差新台幣1.4億元），因此教育部依私立學校法第25條規定，在民國109年7月向法院聲請解除全體董事職務並在11月獲准。

後來康寧大學董事會向法院提出抗告，台灣士林地方法院在110年7月12日廢棄原裁定，回復康寧董事資格。教育部以董事會未依職權籌措足額經費為由，在110年7月30日向法院提起再抗告，目前法院尚未裁定。

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教育部提到，此案再抗告期間，教育部仍多次函請康寧董事會儘速籌措足額經費並挹注學校，以確實改善學校財務，並針對未在限期內完成捐資承諾等情況，持續依私校法裁罰董事會；康寧董事會終於在今年2月11日將承諾捐資的剩餘1.4億元匯入學校帳戶。

教育部表示，經確認此筆捐資已確實入帳且僅能留存學校使用後，考量前述聲請解除全體董事職務及再抗告理由已不存在，教育部將向法院申請撤回再抗告；未來將對學校進行教學品質查核及落實財務監督，董事會如再違反私校法規定，教育部仍會持續裁罰或向法院申請解除董事職務。（編輯：陳仁華）1110214