消基會檢測一款零食鈉標示不符 籲明確定義高鈉

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（中央社記者吳欣紜台北15日電）許多人愛吃零食，消基會採樣市售零食營養素等，發現有一款手工米蛋捲的外包裝鈉含量標示不符，實際高出2倍多以上，消基會建議，主管機關應明確定義「高鈉」，確保民眾健康。

消基會今天舉行市售零食營養素等檢測結果記者會，採樣期間為去年5月底至6月初，在台北市及新北市兩地的量販店、官方網站及網路商店等地購買25件樣品，其中蛋捲、洋芋片及雪花酥各有5件，奶油或起司口味餅乾（棒）則有10件。

消費者報導雜誌社發行人胡峰賓今天於會中指出，在零食的標示調查部分，有一件手工米蛋捲的鈉含量標示有問題，外包裝標示鈉含量換算為每百公克84毫克，但實測時發現其每百公克實際的鈉含量卻有230毫克，食品的標示內容，顯然不符合實際食品的含量，如有違反食安法應開罰。

消基會董事長黃怡騰說，鈉可維持人體機能正常運作，也是神經傳導和肌肉收縮的必需物質之一，是身體攝取的重要物質，但喜愛重口味的消費者，容易吃入過量的鈉，長久下來可能造成身體浮腫、水腫、血壓過高、動脈硬化、心臟負荷加重和腎臟水分排泄困難等問題。

而經過這次檢測，黃怡騰表示，採樣的樣品中，每百公克鈉含量的最高與最低值，介於55至760毫克之間，但目前國內並沒有對「高鈉」設定明確的定義，參考「香港食安中心」的資料建議標準，每百公克固體食物超過600毫克鈉，就屬於「高鈉」食品，建議主管機關可以參考鄰近地區規定，給「高鈉」明確定義。

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消基會檢驗長凌永健則說，依據國健署2018年的「國民飲食指標手冊」及「每日飲食指南手冊」，建議成人每日鈉總攝取量不宜超過2400毫克，但對於18歲以下則沒有規範，而美國版飲食指南及英國國民保健署都有針對不同年齡層建議每日的鈉攝取上限量規定，建議台灣主管機關應該考慮跟進。

至於丙烯醯胺以及抗氧化劑檢測部分，胡峰賓說，有4件樣品檢出微量的抗氧化劑，其中3件是不得添加抗氧化劑的餅乾，研判可能是油脂原料帶入最終食品導致，也有4件檢出丙烯醯胺，檢測的數據都低於歐盟及國內的建議量。（編輯：張雅淨）1110215