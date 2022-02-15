竹南社區PCR篩檢 千人陰性500餘人檢驗中

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

苗栗縣竹南鎮出現本土確診案例，苗栗縣政府啟動全面PCR採檢，截至14日晚間有1101人陰性、543人檢驗中，15日持續進行採檢。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 111年2月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）苗栗縣竹南鎮傳出本土確診COVID-19案例，目前共有7人確診，包含1名市場攤商，苗栗縣政府啟動全面PCR採檢，截至14日晚間有1101人陰性、543人檢驗中，今天持續進行採檢。

高雄砂石場傳播鏈燒進苗栗，造成竹南鎮一家6口確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），此外，竹南公有第二市場一名女攤販（案19731）與竹南家庭群聚確診者足跡重疊，自行前往醫院進行PCR檢測，呈現陽性反應，至今苗栗縣總共有7人確診。

今日上午11時許，苗栗縣政府發布新聞稿指出，7名確診者皆收治專責醫院，相關足跡已完成清潔消毒，針對攤商確診目前計列居家隔離30人，自主健康管理人及自我健康監測356人，共386人，疫調人數將陸續增加。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

檢驗部分，為爭取防疫時效性，縣府向中央爭取全面採驗PCR，14日於各醫院篩檢站共完成1644人篩檢，目前1101人陰性、543人檢驗中，即日起至17日上午8時至下午5時，竹南鎮大厝里活動中心也持續設置PCR篩檢站，提供民眾免費篩檢。

苗栗縣政府衛生局提醒民眾，若有收到縣府發放之實聯制簡訊者、與確診者足跡重疊者或有感染疑慮的鄉親，都可自行前往採檢，避免搭乘大眾運輸工具，希望透過民眾自主採檢，避免感染黑數，降低社區傳播的風險。（編輯：陳清芳）1110215