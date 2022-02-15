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勤業眾信員工確診匡列443人居隔 176人採陰解隔

2022/2/15 17:51
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（中央社記者陳昱婷台北15日電）勤業眾信會計師事務所1名員工確診COVID-19，北市衛生局今天說，匡列這名員工職場接觸者433人居家隔離，其中在同樓層不同空間辦公的176人採檢陰性解隔，其餘257人仍在隔離。

台北市信義區勤業眾信會計師事務所1名員工（案19355）日前確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），台北市衛生局今天透過新聞稿表示，共匡列這名個案職場接觸者433人居家隔離。

衛生局指出，433人中在同一樓層但不同空間辦公的176人，已在居家隔離第5天進行PCR採檢，結果全數為陰性，因此解除預防性居家隔離，進行自主健康管理7天；其餘257人仍在隔離中，將持續追蹤隔離期滿前的採檢結果。

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至於同職場員工擴大採檢狀況，衛生局表示，除遭匡列居家隔離者外，2881名員工2次PCR採檢結果均為陰性。

此外，新北市一名室內設計師（案19665）曾在8、9及11日到過台北市永康、公館商圈及東區用餐、購物，衛生局表示，已向足跡重疊的113人發送簡訊呼籲採檢；另外匡列52人居家隔離，及安排41人精準採檢，其中29人採檢結果為陰性、12人還在檢驗中。（編輯：方沛清）1110215

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