冷空氣影響北台灣整日冷 新竹以北防降雨

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（中央社台北17日電）中央氣象局表示，今天清晨各地仍偏冷，溫度普遍在攝氏13至15度，北台灣比昨天稍上升些，但還是偏涼；晚間起華南雲雨區東移影響，整體水氣增加，新竹以北降雨機率增，可能會有些零星降雨。

氣象局說明，今天清晨各地仍偏冷，溫度普遍在13至15度，花東稍微高一些約16至18度，白天大陸冷氣團稍減弱，北台灣高溫回到20、21度，比起昨天稍微上升一些，但還是偏涼，其他地區大約為23、24度，高屏及台東則可達25至27度，感受上較舒適溫暖，不過早晚還是冷，大家還是要注意溫度的變化做好保暖。

降雨方面，苗栗以北雲量偏多，迎風面的桃園以北及東半部地區降雨機率較高，尤其基隆北海岸及宜蘭的降雨明顯，雨勢也比較持續，整日還是偏陰雨的天氣，而中南部則雲量較少，大致為多雲到晴的天氣。

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氣象局表示，晚間起華南雲雨區東移影響，整體水氣增加，新竹以北降雨機率增，可能會有些零星降雨，而中南部雲量增多，在北部的朋友外出建議攜帶雨具備用。

另外，中南部地區易有局部低雲或霧影響能見度，交通往返請小心駕駛；白天台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，到了晚上，嘉義以北、東北部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖風力進一步增強，有9至10級強陣風，台南地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，請特別注意；澎湖箱網等海水養殖產業亦請注意防範寒害。（編輯：陳政偉）1110217