吳德榮：19日起冷空氣南下 感受更勝寒流

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象專家吳德榮表示，19日至21日強冷空氣南下，感受比寒流更冷，本島平地最低溫再探10度以下。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北17日電）氣象局今天表示，宜蘭山區可能有豪雨或大豪雨發生。氣象專家吳德榮表示，明晚鋒面抵達，中部以北雨勢加大；19日至21日強冷空氣南下，感受較寒流更冷，本島平地最低溫再探攝氏10度以下。

中央氣象局今天凌晨發布豪雨特報，東北風影響，易有短延時強降雨，短時間內降雨猛烈。宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，宜蘭地區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸及花蓮地區有局部大雨發生，請慎防坍方及落石。

根據氣象局網站，今天截至上午8時，宜蘭縣南澳鄉累積雨量已達110.5豪米；若自昨天凌晨零時至今天上午8時，南澳鄉累積雨量已達356毫米。若24小時累積雨量達350毫米以上，或3小時累積雨量達200毫米以上則稱為大豪雨。

根據氣象局網站，今天截至上午8時，本島平地最低溫為苗栗縣西湖鄉10.9度、苗栗縣頭屋鄉11.1度、新竹縣峨眉鄉11.4度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今晨迎風面可見較多的中低雲，華南移出的中層雲亦增多；東方海面的回波較強，部分觸及東北部；宜蘭仍有所謂「東北季風異常降水」的發生，帶來局部性大豪雨。

吳德榮指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天白天氣溫略回升，北涼南舒適，晚間各地微冷；大台北東側及東半部有局部短暫雨，宜蘭及北海岸雨勢大；西半部多雲時晴。

吳德榮表示，今晚起至明天白天鋒面的鋒前雲系移入，各地局部短暫降雨的機會提高，西半部易有局部霧；明晚鋒面抵達，中部以北雨勢加大。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，19日至21日強冷空氣南下，強度較前波略強、且持續更久；伴隨的水氣很多，雨勢大、降雨範圍廣，有空檔也很短暫；19日氣溫驟降，愈晚愈濕冷，20日至21日本島平地最低氣溫再探10度以下。

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吳德榮強調，這波感覺已比一般乾的「寒流」更冷；此為「春寒雨若泉」的型態，應注意雨勢及保暖。海拔3200公尺以上高山，水氣及氣溫的條件皆宜，降雪可以期待；2000公尺以上至3000公尺高山，模擬低溫約在1度左右，下霰或霧淞都有可能發生，降雪則是可遇不可求。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，21日白天起至22日冷空氣逐漸減弱，但各地降雨的機會仍高；21日白天仍很濕冷，22日氣溫略升、22日晚起至23日鋒面及另一股相對微弱的冷空氣影響，各地持續有雨、氣溫略降。（編輯：陳政偉）1110217