桃機舉債3月破百億 交通部協助增資

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（中央社記者余曉涵台北17日電）受到COVID-19疫情影響，桃園機場近年陸續舉債，目前已借款新台幣70多億元，預計3月就會累積借款100億元。交通部長王國材表示，會協助增資，並請桃機公司提出增資計畫。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊觀光產業，尤其桃園機場公司因入境旅客大減，更是受到極大衝擊。桃園機場公司副總經理洪玉芬今天接受媒體聯訪時表示，從民國109年2月開始，旅客人次從每年4800萬人次降到110年只有91萬人次，跌到只剩2%，沒有旅客的狀況下，虧損是必然的。

洪玉芬指出，目前桃機公司已經舉債70多億元，由於重大建設工程部分，到3月時預估將會借到100億元左右，等到未來狀況好轉時，就會陸續償還。

針對桃機公司舉債將破百億，交通部長王國材受訪表示，為持續建設第三航廈、第三跑道等桃機重大建設，交通部會協助增資，已請桃園機場公司提出增資計畫。

洪玉芬指出，政府在疫情期間給予很多支持，像是紓困機場的業者，讓桃機公司還能有收入，可以減緩資金壓力外，今年民航作業基金也增資9億元，相關建設都有給予支持。

舉債是否會影響員工生計，洪玉芬認為並不會影響機場人員生計，而要轉虧為盈還是要等到疫情趨緩，邊境解封後，就能逐步恢復。（編輯：張雅淨）1110217