旅遊業者提3建議 盼7月開放跨境旅遊團

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北17日電）隨著COVID-19疫苗普及，今年有望開放國境，旅遊業者今天提3點建議，包含3月開放商務客、5月開放完整接種疫苗的外國觀光客入境以及7月開放完整接種疫苗可參加跨境旅遊團。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，最快3月開放商務客，讓跨境旅遊開始露出曙光。

台北市旅行商業同業公會及台灣觀光策略發展協會今天共同發布聲明提出3點建議，台北市旅行商業同業公會理事長駱炫宏及台灣觀光策略發展協會理事長吳昭輝明天將出面發表此聲明。

聲明表示，參照國際的做法，台灣必須以「出入境免隔離」做為最終目標，讓人民回歸正常生活，再根據疫情發生率和完整疫苗接種率，做為入境檢疫策略調整的參考依據。

因此，聲明建議3月份開放商務客，並對完整接種疫苗旅客鬆綁隔離檢疫限制，配合入境後自我篩檢、強制保險、旅客追蹤計畫等配套措施。

聲明也提到，希望5月份開放完整接種2劑疫苗的各類入境團體，自由行旅客併同實施開放，並配合縮短隔離天數及相關配套。

聲明建議第3階段是在7月份開放完整接種2劑疫苗的旅客入境與國人跨境旅遊團。（編輯：管中維）1110217