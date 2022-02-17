亞力山大團訟14年才判 消基會批未理賠、銀行無責

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消費者文教基金會17日舉行記者會，指耗時14年才一審判3家關係企業賠新台幣2.5億多元的亞力山大團訟案，業者若上訴、理賠遙遙無期，現行機制根本不利團訟進行，且不接受4家收單銀行不須負責，將再攻防。（消基會提供）中央社記者楊熟閔傳真 111年2月17日

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（中央社記者楊淑閔台北17日電）消基會今天表示，耗時14年才一審判3家關係企業賠2.5億多元的亞力山大團訟案，業者若上訴、理賠遙遙無期，現行機制根本不利團訟進行，且不接受4家收單銀行不須負責，將再攻防。

亞歷山大股份有限公司對外招牌稱「亞力山大」，和亞爵公司、君生活公司都是同集團。消費者文教基金會今天召開「耗時14年，『壓力比山大』的團訟，終於宣判了！」記者會，做出以上表示。

消基會董事長黃怡騰今天表示，亞力山大健身中心，民國96年12月10日全面停業，累積會員逾26萬人，繳費10萬人，年營收估計達新台幣20億元，財務惡化時，96年11月15日到97年1月20日仍推優惠吸金，構成經濟犯罪。

他並說，消基會受理1.2萬多名消費者受讓請求權展開團體訴訟，請求損害賠償3500萬元，期間有人接受和解、放棄請求權，至109年2月26日提出民事更正訴之聲明暨陳報狀為準，團訟消費者為8564名，包含懲罰性賠償金在內求償5億8000萬餘元，對象含3家亞歷山大關係企業及4家收單銀行。去年12月29日一審辯論終結，16日宣判上述3家關係企業共須理賠2.5億多元。

消基會秘書長徐則鈺說，一審判決還不是結果，消費者還拿不到理賠，現行團訟制度不利確保消費者權益，要繳費用多，原告拿不出來，例如強制執行被告財產的執行費，只有超過訴訟標的上限部分的裁判費可免繳；其次，這種事實關係單純，法院應可無須理會被告抗辯，以免開庭66次都在理帳，而非審理。

參與2/3過程的消基會名譽董事長游開雄強調，這是求償人數最多、也是唯一把銀行列為被告的團訟案，受害者1/3用信用卡刷卡付費，國際發卡組織規範消費者可經由爭議款確保權益（例如業者停止服務時暫停付餘款），一審判決卻提到銀行端免賠，因為不是契約關係當事人。

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對此，他說，消基會不接受；因國際發卡組織規範收單銀行有監督管理業者的責任，且也從帳款收取手續費獲利，業者若上訴，消基會將對此視為重點攻防，且當事人已不在國內，金融機構免賠，不利確保消費者權益。

黃怡騰強調，消基會認為這已是一個最糟的公益經驗和團訟示範，後續還有八仙塵爆團訟，呼籲業者放棄上訴、莫浪費司法資源；期間消基會從97到99年獲當時體委會、北市府補助440萬元，換算8564名消費者，「每人補助513元，就讓消基會玩14年」，「誰是贏家？這個（團訟）制度建立在志工團體犧牲奉獻的基礎上」。（編輯：陳政偉）1110217