國巨高雄楠梓廠全員檢測 已知400人陰性

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被動元件廠國巨股份有限公司高雄楠梓廠有1名員工確診，18日針對高雄楠梓廠員工進行全員PCR及快篩檢測，至下午5時，已知400人採檢結果陰性。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者張建中新竹18日電）被動元件廠國巨股份有限公司高雄楠梓廠有1名員工確診，今天針對高雄楠梓廠員工進行全員PCR及快篩檢測，至下午5時，已知400人採檢結果陰性，尚有1031人採檢中。

國巨今天公告表示，接獲衛生單位通報高雄楠梓廠1名員工確診，第一時間進行廠區全面消毒，並針對高雄楠梓廠區1431名員工做全員PCR及快篩檢測。

國巨指出，至下午5時，與確診員工在工作場域密切接觸員工共9人，PCR採檢結果皆為陰性；其它鄰近工作場域員工匡列391人，PCR採檢結果亦皆為陰性；其餘廠區員工共1031人，目前陸續進行PCR及快篩採檢中。

國巨表示，這事件不影響整體營運及生產，相關細節以政府公開資訊為主，後續處理遵從中央疫情指揮中心及高雄市衛生局指示。（編輯：林克倫）1110218