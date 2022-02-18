更多編輯台推薦新聞：
冷戰時空投糖果給德國兒童 美101歲前飛官辭世
國際

冷戰時空投糖果給德國兒童 美101歲前飛官辭世

花滑新星瓦莉娃捲禁藥風波為何能繼續參賽？爭議一次看
運動

花滑新星瓦莉娃捲禁藥風波為何能繼續參賽？爭議一次看

影片／阿辰師登法國電視台 成另類台灣之光
生活

影片／阿辰師登法國電視台 成另類台灣之光

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情16/300

國巨高雄楠梓廠全員檢測 已知400人陰性

2022/2/18 18:23（2/18 18:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
被動元件廠國巨股份有限公司高雄楠梓廠有1名員工確診，18日針對高雄楠梓廠員工進行全員PCR及快篩檢測，至下午5時，已知400人採檢結果陰性。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
被動元件廠國巨股份有限公司高雄楠梓廠有1名員工確診，18日針對高雄楠梓廠員工進行全員PCR及快篩檢測，至下午5時，已知400人採檢結果陰性。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹18日電）被動元件廠國巨股份有限公司高雄楠梓廠有1名員工確診，今天針對高雄楠梓廠員工進行全員PCR及快篩檢測，至下午5時，已知400人採檢結果陰性，尚有1031人採檢中。

國巨今天公告表示，接獲衛生單位通報高雄楠梓廠1名員工確診，第一時間進行廠區全面消毒，並針對高雄楠梓廠區1431名員工做全員PCR及快篩檢測。

國巨指出，至下午5時，與確診員工在工作場域密切接觸員工共9人，PCR採檢結果皆為陰性；其它鄰近工作場域員工匡列391人，PCR採檢結果亦皆為陰性；其餘廠區員工共1031人，目前陸續進行PCR及快篩採檢中。

國巨表示，這事件不影響整體營運及生產，相關細節以政府公開資訊為主，後續處理遵從中央疫情指揮中心及高雄市衛生局指示。（編輯：林克倫）1110218

延伸閱讀
國巨高雄楠梓廠1員工確診 公司：不影響營運高雄增2人北上聚餐染疫 國巨楠梓廠匡列採檢392人宗教協會群聚累計24人染疫 陳時中：須高度注意
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀