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台北市燃油車停電動車格加錢 上限每小時60元

2022/2/19 10:28（2/19 11:48 更新）
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台北市有約400格電動車充電格位。圖為電動車免費充電站。（中央社檔案照片）
台北市有約400格電動車充電格位。圖為電動車免費充電站。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳怡璇台北19日電）台北市有約400格電動車充電格位，為確保電動汽車充電權益，推行差別費率，電動車停了沒充電照樣加錢；如果公有停車費率調漲後，也會一併調整收費上限。

台北市停車管理工程處表示，停車場推電動車停車格位差別費率，臨時停車方面，不限車種，每小時比停車場公告燃油車費增加新台幣10元，設備自動判斷未充電者，每小時再加收10元，合計每小時加收20元，並以每小時60元為收費上限。

停管處機電科長魏弘懿說，電動車與非電動車都按停車場或路邊停車格費率計算。

停管處營運科長羅至浩表示，為保障電動汽車充電權益，去年在這些格位實施差別費率，即使是電動車停，沒充電一樣要加錢，希望保留「充電」本意。

至於月票車輛，不限車種，每小時額外收取10元，依設備自動判斷未充電者，每小時再加收10元，合計每小時加收20元。

台北市正在研擬調漲公有停車場及路邊停車格費率，在原先最高每小時60元費率上新增80元、100元、120元及150元等費率，魏弘懿說，如果調漲，充電格位加收費用上限會跟著調升。（編輯：李亨山）1110219

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