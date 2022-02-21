疫情衝擊 高雄旅行社4成歇業、盼政府紓困補助

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COVID-19疫情衝擊旅行業，高雄市旅行商業同業公會常務理事蔡宗佑（圖）表示，高雄市旅行公會會員約480家，但有約4成暫時歇業，在等旅行業景氣復甦，再做復業打算。中央社記者蔡孟妤攝 111年2月21日

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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）全球疫情持續延燒，高雄市旅行公會會員有約4成暫時歇業，苦不堪言。業者說，有旅行社老闆歇業後改開計程車、當看護，還在經營的人也是苦撐，盼政府能及早給予紓困補助。

全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，旅行團出不了國門，國旅成為旅行社主力市場，但競爭激烈。

大成國際旅行社總經理王秋智今天接受中央社記者訪問表示，過去旅行社主力市場都在海外，國旅僅占約10%，但現在全台4000多家旅行社，都要競爭這10%的市場，競爭可見一斑，因應之道也只是苦撐而已，還在等待曙光。

王秋智說，旅行社都在開源節流，但還是入不敷出，希望政府能盡快給予相關補助，助業者度過難關，否則疫情已2年多了，一定還會有業者撐不住要關門。

高雄市旅行商業同業公會常務理事蔡宗佑對中央社記者表示，原本全台旅行社從業人員約4萬多人，現在只剩約2萬多人。此外，高雄市旅行公會會員約480家，但有約4成暫時歇業，在等旅行業景氣復甦，再做復業打算。

蔡宗佑說，公會已在1月17日向交通部爭取旅行業薪資、出團等紓困補助，原到6月截止的「充電再出發計畫」補助，也盼再向勞動部爭取延長到年底。

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蔡宗佑坦言，旅行社經營困難，已有部分旅行社老闆展開斜槓人生，為了生計，改開計程車、送餐、當看護等都有。但若未來海外旅遊市場重啟商機，也可想見在疫情期間流失這麼多人才，恐出現人力斷層。

高雄市旅行公會現任理事長吳盈良任期將屆滿，新任理事長預計3月改選，有意角逐的蔡宗佑說，若他當選，將籌辦「教育訓練」課程，幫助會員培訓人才、銜接人力斷層，待景氣復甦後，就能重新再打拚、出發。（編輯：郭諭儒）1110221