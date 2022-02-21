中橫便道邊坡巨石崩砸橋梁嚴重變形 雙向阻斷

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中市和平區中橫便道台8臨37線17k+200路段，因連日降雨，今天道路邊坡超大巨石崩落致橋梁嚴重變形，造成雙向道路阻斷，谷關工務段表示，初估至少需7天才能搶通。

谷關工務段指出，巡查人員一早冒著雨勢挺進災點，發現巨石崩落力道驚人，穿透防落石鋼棚後，再穿透混凝土橋面板，又撞損橋的鋼構大梁，造成道路全線中斷。

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公路總局二工處谷關段表示，落石現場多處坑洞，橋梁結構受損，其中2塊巨石，重達10噸與20噸，還好沒有傷及人員；由於道路受損嚴重，雙向阻斷，谷關到梨山須改道走台14線、14甲線，再接回台8線。

谷關工務段指出，目前已動員重機具到場，持續監看天候，因雨勢未緩和且邊坡不穩定，將待天候允許即進場搶通，初步評估至少需7日才可簡易搶通。（編輯：陳仁華）1110221