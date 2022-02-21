北市公布確診者足跡 遍及大安區超商、餐館

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（中央社記者陳昱婷台北21日電）台北市衛生局今天公布2名昨天確診的境外移入個案足跡，包含大安區多家7-Eleven、全家及餐館，提醒足跡曾重疊的民眾進行自我健康監測。

台北市衛生局今天晚間表示，昨天確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的案20073曾到過和豐精緻便當、洗特樂自助洗衣信義崇德店、大飲於市六張犁店、星巴克敦和門市、永豐銀行敦南分行、聖德科斯和平安和門市、滿燒肉丼食堂通化門市、全家便利商店新遠企店及7-Eleven敦禾門市、技安門市等。

衛生局指出，案20095則到過遠東國際商業銀行營業部、The P&L Club - Cigar Emporium、遠企購物中心、Ozkebabs澳洲卡巴捲、大安森林公園、Smoker's Inn 煙斗坊、MASA瑪沙餐飲、捷運信義安和站、全家便利商店新遠企店及7-Eleven敦禾門市、合維門市等。

衛生局說明，案20073及20095均為美國籍人士、自述曾於1月確診，2人都在1月31日自美國入境，2月14日居家檢疫期滿採檢陰性，開始進行自主健康管理，預計今天前往工作地點，因公司要求在18日採檢後確診，Ct值都是31。

衛生局表示，2人雖在自主健康管理期間去過許多地方，但都是外帶或買完東西就回到住所，沒有內用或是在店內聚餐，屬於必要性活動，不違反相關規定；相關足跡正在疫調匡列當中，提醒自覺可能與確診者接觸的民眾進行自我健康監測。（編輯：李亨山）1110221