北北基7縣市防大雨 金門馬祖低溫特報

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（中央社記者張雄風台北22日電）氣象局今天僅針對金門、馬祖持續發布低溫特報，另外針對北北基等7縣市發布大雨特報。氣象專家吳德榮今天表示，預計大範圍降雨持續至明天，26至28日各地持續晴朗穩定。

中央氣象局今天發布低溫特報，今晨至上午金門有持續攝氏10度、馬祖有持續6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生；根據氣象局網站，馬祖今天平地最低溫達5.9度、金門烏坵7.5度。

今天截至上午8時，本島平地最低溫為台中市大甲區12.1度，桃園市楊梅區、新北市石門區、雲林縣林內鄉皆為12.5度。

另外，氣象局也發布大雨特報，華南雲雨區影響，今天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北、台中、南投、花蓮山區有局部大雨發生；並提醒今天基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海可能有長浪發生，清晨6時花蓮已觀測到1.9米的浪高。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天冷空氣續減弱；氣溫雖已回升，感覺仍偏濕冷，各地持續有雨，雨勢時大時小，南台灣降雨時間長相對較短。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天鋒面及另一波大陸冷氣團南下，各地雨勢增大，氣溫下降、再度轉冷，本島平地最低溫降回11度左右；明晚中南部雨漸停歇。

吳德榮說，24日鋒面離開，連日大範圍多雨的型態改變，北部及東半部仍有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲；受「大陸冷氣團」影響，北台灣偏冷，其他各地早晚冷。

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吳德榮提到，25日大氣轉乾，北、東雲量漸減，中南部晴朗穩定，東半部偶有零星短暫雨；冷氣團白天起減弱，氣溫漸回升；24、25日兩天的清晨，竹苗及中部局部地區仍有10度左右的輻射低溫，應注意。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，26至28日各地持續晴朗穩定，唯27日北海岸、東北角雲量略增、降雨機會略微提升；各地白天舒適微熱、早晚涼，日夜溫差大，西半部清晨易有輻射霧，應注意。（編輯：陳政偉）1110222