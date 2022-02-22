海洋中心與國海輝固簽署備忘錄 促進海洋研究能量

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）國家實驗研究院台灣海洋科技研究中心與國海輝固今天簽署合作備忘錄，將共同投入相關人才培訓，以增加本國籍船員執行海洋研究及離岸風電專案的能力與競爭力。

海洋研究是國力的展現，也是提供海洋環境現狀與國家海域資源開發重要資訊的基礎。

國研院今天發布新聞稿指出，科技部長期支持海洋科學基礎及應用研究，因此科技部轄下的國研院海洋中心不只維運勵進研究船，支持國家海洋相關跨領域研究，扮演守護台灣海洋的尖兵，今天更與國海輝固簽署合作備忘錄，共同促進國內海洋研究與離岸風力發電的發展。

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國海輝固是由荷蘭跨國上市公司Fugro和國際海洋股份有限公司在台合資成立，具備提供各式水文調查、大地工程及地球物理探勘、水下測量與調查、人員運輸等服務能量。此外，為了營運大型船隊，國海輝固擁有豐富的船員人力資源，並經常與國內培訓航海技術的學校及單位洽談開設培訓專班機制。

國研院海洋中心表示，未來將藉由與國海輝固的合作，投入海洋中心擁有的海洋探測專業能力，協助國內離岸風電產業發展；雙方也將針對如何提升國內探測船船員的人力素質及維運船隊，進行交流合作，期盼對台灣海洋研究船人力培訓做出貢獻，提升海洋研究與探測能量。（編輯：潘羿菁）1110222