台南歸仁區家族第5人確診 採檢4次才轉陽性

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台南市政府針對與歸仁區家族確診者足跡重疊民眾，在歸仁區看西里活動中心提供篩檢服務。（台南市衛生局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年2月22日

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（中央社記者楊思瑞台南22日電）台南市今天新增1名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，為曾接觸高雄市個案19732的歸仁區家族第5名確診者，先前3次採檢都是陰性，第4次採檢才陽性確診。

台南市政府衛生局長許以霖下午在市府線上防疫記者會中表示，今天新增1名確診，為20多歲女性案20216，是台南市個案19862、19949、20101及20164的同住家人，也是案20164的照顧者，Ct值31.94，因12日接觸高雄市個案19732，14日被匡列為居家隔離者，採檢結果陰性。

許以霖指出，個案曾在16日出現輕微發燒症狀、再次安排採檢，結果為陰性；20日因案20164確診，第3次採檢結果仍為陰性，昨天第4次採檢後陽性確診。

他說，因接觸高雄市個案19732，歸仁區這個家族共匡列10人居家隔離，目前已有5人確診，其他5人持續密切觀察。

許以霖指出，市府針對與案19862、20101足跡重疊或相關者，在歸仁區看西里活動中心提供篩檢，昨天共有112人完成篩檢，結果皆為陰性，今天下午5時至晚間7時繼續服務。

台南市長黃偉哲表示，呼籲市民應提高防疫意識，不是不能讓朋友到家中拜訪，而是在此非常時期，應該多注意一些，尤其是有兒童的家庭，更應提高警覺。（編輯：郭諭儒）1110222

台南市22日新增1名COVID-19本土個案，為20多歲女性案20216，是台南市個案19862、19949、20101及20164的同住家人，也是案20164的照顧者。（台南市衛生局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年2月22日