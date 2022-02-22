春節後增加凍存減少交易 調控豬價落合理區間

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北22日電）農委會今天表示，每年春節過後需求減弱，毛豬交易均價會下滑，今年又多了飼料上漲縮減利潤，已請冷凍廠多屠宰凍存起來及台糖節後不出豬，讓交易均價落在合理利潤區間。

行政院農業委員會畜牧處副處長江文全接受中央社記者電話訪問時說，今年春節過後毛豬交易均價每公斤新台幣71元多到73元，與去年節後相當，不過2月交易日只有15天，市場需求節後會減弱，所以要調節按序交易，以免交易量一時太大，讓價格下滑太多。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他說明，經由上述多屠宰凍存起來，以及台糖暫停出豬，一個月可減少8000到1萬頭交易量，除以2月僅15天交易日，每天約可減少800到1000頭交易量，所以目前每天約交易2.7萬多、2.8萬多頭，不然會更多，而對比正常交易量，則約2.2萬到2.3萬頭。

江文全補充，節後的交易均價，不論是對比飼料上漲前或現在，都在合理價位區間，不過對於飼養效率不好的養豬業者，有可能賠錢；原本毛豬交易均價合理利潤區間為每公斤65到80元，飼料上漲後已調整為65到85元。（編輯：管中維）1110222