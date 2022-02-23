長期鼻塞、咳黃痰治不好 恐是鼻竇炎搞鬼

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（中央社記者張茗喧台北23日電）長期鼻塞、咳黃痰，多數人第一時間總以為是感冒或肺病，卻怎麼治都治不好。醫師提醒，出現上述症狀或合併有慢性頭痛、常聞到異味等，當心是慢性鼻竇炎搞鬼，應儘早就醫治療。

長庚醫院今天上午召開記者會，嘉義長庚醫院耳鼻科主任張耕閤表示，台灣因環境濕熱、人口密集加上空污問題，慢性鼻竇炎算是盛行率相當高的疾病，約占總人口的3%至6.4%，患者常因鼻竇流出的膿液倒流至咽喉，感到喉嚨有痰、夜咳、鼻塞或嗅覺異常等併發症狀。

張耕閤指出，面對鼻竇炎患者，大多會先以抗生素治療，若症狀持續超過3個月則屬於「慢性鼻竇炎」，主要靠類固醇與鼻腔沖洗治療。

不過，張耕閤說，如果藥物治療效果不佳，甚至出現眼、臉、腦部併發症，或是鼻瘜肉變化、疑似黴菌感染時，則會建議以手術清除鼻息肉與鼻竇內的膿液，以改善症狀；據研究，約有3成息肉性鼻竇炎患者曾接受手術治療。

張耕閤指出，鼻竇內視鏡手術雖有長達40年以上歷史，算是相當普遍的手術，但因鼻竇位於眼睛及顱底的中央，鄰近許多重要器官如大腦底部、顱底動脈、眼球及周圍眼肌、嗅覺黏膜、視神經等，因此手術時必須相當謹慎，避免傷及重要結構，釀成嚴重併發症。

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張耕閤說，嘉義長庚醫院2020年10月啟用新型術中電腦斷層導航系統，病人可在手術房中直接做電腦斷層，醫師在手術中就能根據影像，精準瞭解手術器械的位置，大大降低傷及重要部位的風險，也能確認病灶是否清除乾淨。

張耕閤提醒，民眾如有長期鼻塞、鼻水倒流、慢性咳嗽有黃痰、嗅覺異常、慢性頭痛、不時會聞到莫名異味等問題，當心慢性鼻竇炎上身，務必至耳鼻喉科門診檢查，及早治療，以改善呼吸功能與生活品質。（編輯：張芷瑄）1110223