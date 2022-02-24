台北加強型防疫旅館護理師確診 295人採檢陰性

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺、張茗喧台北24日電）國內今天新增7名COVID-19本土個案，值得注意的是，一名台北加強型防疫旅館護理師確診，衛生單位緊急匡列採檢295人，相關接觸者目前皆為都陰性。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中公布，國內新增80例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為7例本土個案及73例境外移入（45例為航班落地採檢陽性），近來入境確診者來源大宗從歐美轉向中東、東南亞及南亞，指揮中心會持續關注；另確診個案無新增死亡。

新增本土個案為3例男性、4例女性，年齡介於30多歲至70多歲。

陳時中表示，新增的一名本土個案（案20317），為台北加強型防疫旅館的護理師，平時都有例行PCR篩檢，在2月7日及2月16日採檢結果皆為陰性，2月21日出現喉嚨痛，2月22日篩檢陽性。

據了解，這名護理師在2月17日及18日曾上班，研判18日傳播風險較危險，當天曾協助醫師替落地採檢陽性旅客進行鼻咽採檢。對此，陳時中說，護理人員所屬的醫院接觸者及同住家人皆為匡列對象，居家隔離19人，需採檢295人，檢驗結果皆為陰性。

新增2名個案與宗教協會吃唱團衍生設計師案相關，為2月9日晚間曾在餐廳（Miacucina復興店），與新北設計師（案19665）同時段用餐的案20248的同住者，為其弟弟及外籍看護。陳時中說，雖然並非隔離期間陰轉陽，屬於社區中案例，但來源清楚。

鳳山家庭群聚、大林煉油廠及紅茶牛奶店有關個案新增1名確診者，為高雄市20多歲確診男子（案19732）的爸爸，居家隔離期間，因為出現喉嚨乾癢症狀，安排快篩陽性，就醫採檢陰性轉陽性確診。

另外，高雄砂石場群聚延伸苗栗家族新增3名個案，病例皆居住於新竹，全數為為居家隔離期滿前採檢陽性，為案19644的爸爸、姐姐及妹妹，居住在苗栗的案19644，因為在2月11日帶小孩回新竹縣娘家，家住新竹的媽媽日前已確診。

陳時中說，自國內發生COVID-19疫情以來，上述家庭群聚是規模最大的家庭群聚，已累計22人確診，主要因過年期間旅遊、聚餐引起，所幸家族成員已快速匡列，雖然目前這起家庭群聚相較穩定，但是未來仍待觀察疫情走向。

汐止手搖飲案今天結案，截至目前仍在監測中感染源待釐清傳播鏈共7條，除新增的台北加強型防疫旅館護理師案，還有新北設計師衍生宗教協會案、新北樹林電子廠移工群聚案、桃園日翊物流案、高雄煉油廠案、跨縣市家庭群聚案、新北加強防疫旅館工作人員案。（編輯：管中維）1110224