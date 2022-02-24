新竹縣增3例確診 無活動史對社區影響低

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（中央社記者郭宣彣新竹縣24日電）新竹縣政府表示，今天新增3例確診，均為苗栗縣案19644親人，而3人隔離期間採檢由陰轉陽，目前收治在新竹縣專責醫院負壓隔離病房治療，無活動史對社區影響低。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，2月12日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案19666，匡列4名居家隔離，其中，案20320為39歲女性，是案19644妹妹，第1次PCR採檢陰性，但在23日期滿前，再次PCR採檢確診，症狀有喉嚨癢、輕微咳嗽等情形。

衛生局表示，案20369是73歲男性，為案19644的父親，第1次PCR採檢陰性，因案20320確診，立即再安排進行PCR，採檢確診，有輕微咳嗽症狀。

衛生局說，案20370為43歲女性，是案19644的姊姊，第1次PCR採檢陰性，23日再採檢確診，無症狀。

縣長楊文科表示，因應疫情，新埔鎮衛生所將在3月2日下午2時到4時，加開莫德納疫苗300劑（1、2、3劑都可接種），採隨到隨打，不需預約。（編輯：李錫璋）1110224