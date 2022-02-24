冷空氣25日減弱白天回溫 桃園以北降雨機率較高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北24日電）中央氣象局今天表示，明天冷空氣減弱，白天回溫明顯，北台灣高溫可來到攝氏17度到18度，不過桃園以北降雨機率較高，26日起水氣逐漸減少，各地大致晴朗穩定。

中央氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天起冷空氣減弱，但清晨偏冷，中部以北落在攝氏13度到14度左右，南部及花東地區為15度到16度，白天起回溫明顯，高溫約17度到18度，中南部也有20度到24度。

不過，黃恩鴻表示，桃園以北，大台北地區及宜蘭的降雨機率相對較高，會有局部短暫雨的機會。

黃恩鴻指出，26日起水氣逐漸減少，各地大致晴朗穩定，北台灣迎風面會有局部短暫雨，但多數時候都是多雲且可以看到陽光，27日水氣更少，僅剩東半部及北部山區有零星短暫雨。

溫度部分，黃恩鴻表示，各地溫度一天天回溫，北部高溫可來到20度，27日受到東北季風影響，高溫會稍微降個1度左右，3月1日起水氣增加，氣溫回升。

黃恩鴻提醒，26日起西半部及金門、馬祖地區要注意濃霧，尤其26日清晨，北部及基隆北海岸會有持續性的濃霧。（編輯：管中維）1110224