2/25本土增3例、境外移入65例 1死亡個案

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北25日電）中央流行疫情指揮中心宣布，今天新增3例COVID-19本土病例，包括1起境外移入導致的家庭群聚及雙北一對感染源待釐清的父子，另新增65例境外移入病例及1例死亡病例。（編輯：陳政偉）1110225

疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今（25）日公布國內新增68例COVID-19確定病例，分別為3例本土個案及65例境外移入（21例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為2例男性、1例女性，年齡介於30多歲至60多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為30例男性、33例女性、2例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國及印尼（各8例）、菲律賓（6例）、印度及越南（各4例）、香港（3例）、馬來西亞（2例）、加拿大、巴基斯坦、阿根廷、德國、馬爾他、衣索比亞、宏都拉斯、比利時、蒙古、法國、巴西、帛琉及英國（各1例）移入；另17例調查中。入境日介於今（2022）年1月13日至2月24日。

指揮中心表示，今日新增1例死亡個案（案18815），為60多歲本國籍男性，具慢性病史，為今年1月30日公布之菲律賓境外移入個案，1月28日入境時因身體不適直接送醫，個案具呼吸困難、咳嗽、全身倦怠等症狀，診斷為肺炎，同日採檢確診並安排住院隔離治療，未解除隔離，於2月23日死亡。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,255,140例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含6,234,508例排除），其中20,304例確診，分別為4,846例境外移入，15,404例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）