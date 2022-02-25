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疫情12/300

北市1本土感染源不明 足跡至師大與二殯

2022/2/25 16:27（2/25 17:34 更新）
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台北市新增1例COVID-19本土病例。（台北市政府提供）
台北市新增1例COVID-19本土病例。（台北市政府提供）
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（中央社記者陳怡璇台北25日電）台北市新增1例COVID-19本土病例，感染源不明，個案太太從韓國返台後，個案把內湖家裡給妻兒住、自己到板橋的父親家檢疫，將再調查是否與父親這邊有其他接觸者。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，市長柯文哲宣布北市新增1例本土，為內湖區個案20396。

副市長黃珊珊說明，案20396的太太12日從韓國返台，20日採檢陰性後，個案把內湖區的房子讓給妻兒，自己到新北市板橋的父親家檢疫。

案20396在20日出現症狀，24日至診所看病並拿到家用快篩劑，篩檢後發現陽性，自行打1922通報並至醫院PCR篩檢確診，Ct值18.2，目前在新北的醫院治療；而同住父親也確診，Ct值20，屬新北案例。

黃珊珊表示，由於個案沒有接觸到妻兒，感染源應該與板橋那邊比較相關，匡列接觸者268人居家隔離並安排採檢，其職場員工自行快篩，364人皆陰性，場域已清消，北市會與新北密切合作釐清是否有其他接觸者、找出感染源。

此案在可傳染期（19日至23日）北市公共場域足跡，包含師範大學、兄弟大飯店菊花廳、Old rattan coffee荖藤咖啡、台北市立第二殯儀館景仰樓3樓至美三廳、青禾泰式養生會館、陶然亭餐廳、陳大昕耳鼻喉科診所。（編輯：李錫璋）1110225

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