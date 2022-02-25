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2022新北燈會閉幕倒數 侯友宜祈願疫情消散

2022/2/25 20:47（2/25 20:51 更新）
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2022新北燈會將於28日閉幕，新北市長侯友宜（左2）25日晚間前往視察防疫，還騎上雲豹車與民眾互動，場面熱鬧溫馨。中央社記者沈佩瑤攝 111年2月25日
2022新北燈會將於28日閉幕，新北市長侯友宜（左2）25日晚間前往視察防疫，還騎上雲豹車與民眾互動，場面熱鬧溫馨。中央社記者沈佩瑤攝 111年2月25日
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（中央社記者沈佩瑤新北25日電）2022新北燈會將於28日閉幕，市長侯友宜今晚前往視察防疫，並感謝執勤員警、工作人員辛勞，還到日本燈區寫下祈福卡片，盼疫情消散、百業興旺，更不忘邀民眾228連假到此一遊。

2022新北燈會以「臥虎藏龍」為主題，主燈虎身長達120公尺，搭配LED燈條與雷射燈光，將新北大都會公園打造成大型劇場，規劃7個主題燈區、6大類型演出，邀請17個演出團隊輪番上陣，自2月4日展演至2月28日。

侯友宜今天晚間前往視察燈會防疫，現場正值身聲劇場「奇幻大遊行」表演時段，侯友宜騎上雲豹車與民眾互動，場面熱鬧溫馨。

他在活動前接受媒體聯訪表示，燈會倒數，歡迎民眾把握假期到新北大都會公園踏青，也提醒民眾進入展區時記得實聯制、量測體溫與手部消毒，一起防疫安心賞花燈。（編輯：方沛清）1110225

2022新北燈會展期將持續至28日，今年活動把新北大都會公園打造成大型劇場，規劃7個主題燈區、6大類型演出，夜間點燈後，繽紛多彩的燈飾吸引民眾造訪。中央社記者沈佩瑤攝 111年2月25日
2022新北燈會展期將持續至28日，今年活動把新北大都會公園打造成大型劇場，規劃7個主題燈區、6大類型演出，夜間點燈後，繽紛多彩的燈飾吸引民眾造訪。中央社記者沈佩瑤攝 111年2月25日
2022新北燈會以「臥虎藏龍」為主題，將新北大都會公園打造成大型劇場，規劃7個主題燈區、6大類型演出，展出將持續至28日。其中，「小熊甜蜜森林」燈區可與小熊互動、採蜜，廣受大小朋友喜愛。中央社記者沈佩瑤攝 111年2月25日
2022新北燈會以「臥虎藏龍」為主題，將新北大都會公園打造成大型劇場，規劃7個主題燈區、6大類型演出，展出將持續至28日。其中，「小熊甜蜜森林」燈區可與小熊互動、採蜜，廣受大小朋友喜愛。中央社記者沈佩瑤攝 111年2月25日
2022新北燈會將於28日閉幕，新北市長侯友宜（中）25日晚間前往視察防疫，並感謝執勤員警、工作人員辛勞，還到日本燈區寫下祈福卡片，盼疫情消散、百業興旺。中央社記者沈佩瑤攝 111年2月25日
2022新北燈會將於28日閉幕，新北市長侯友宜（中）25日晚間前往視察防疫，並感謝執勤員警、工作人員辛勞，還到日本燈區寫下祈福卡片，盼疫情消散、百業興旺。中央社記者沈佩瑤攝 111年2月25日
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