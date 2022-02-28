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抵達波蘭台生4人將返台 仍有2人未撤離烏克蘭

2022/2/28 12:19
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（中央社記者許秩維台北28日電）俄烏戰事持續，教育部今天表示，烏克蘭12名台灣留學生已有3人返台，6人搭撤僑巴士抵達波蘭，其中4人近日將搭機返台；另有1人撤往斯洛伐克，仍有2人留在烏克蘭。

教育部今天更新烏克蘭12名台灣留學生最新狀況，其中3名已於2月24日返台；6名搭乘撤僑巴士的留學生於2月26日抵達波蘭華沙，其中4名近日將搭機返台，2名暫留波蘭。

至於未搭乘撤僑巴士的3名留學生，教育部指出，原在基輔的1名留學生已撤往斯洛伐克，烏東、烏南各有1名留學生仍留在原地，後續將由駐外館處協助。

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搭乘撤僑巴士的留學生Simon透過社群媒體分享，他們經歷46小時才離開烏克蘭並抵達波蘭，一路上都沒有辦法好好洗澡跟睡覺，尤其是在邊境時，還要等待軍人上車檢查文件，1公里的路排了10個小時，大家都又累又睏。

Simon提到，在前往波蘭途中，其中1名駕駛沿路告訴軍方「我們是台灣大使館的車」，所以一路通關；他也感謝駐外使館的支援，讓大家歷經50小時後，平安抵達波蘭華沙。（編輯：張雅淨）1110228

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