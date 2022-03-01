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10台人撤離烏克蘭返台卡關 免PCR切結書被打回票

2022/3/1 09:01（3/1 11:04 更新）
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（中央社記者許秩維、陳婕翎台北1日電）旅烏克蘭台人與留學生共10人從波蘭華沙搭機，經土耳其機場轉機回台灣時，出示免PCR切結書，疑似因台灣地勤訊息傳遞有問題，導致一行人被留在土耳其機場。

教育部昨天更新烏克蘭12名留學生最新狀況，其中3名已於2月24日返台；6名搭乘撤僑巴士的留學生於2月26日抵達波蘭華沙，其中4名近日將搭機返台。

烏克蘭台灣留學生Simon今天上午7時透過社群媒體表示，烏克蘭留學生和旅烏台人共10人從波蘭華沙搭機，經土耳其轉機回台灣，衛福部告知可以免做PCR先搭機，返台再做檢測，因此大家在駐波蘭台北代表處幫忙下，拿到切結書表格並完成填寫。

Simon指出，他們在波蘭華沙機場出示免PCR切結書，並順利搭機前往土耳其，原本預估要搭乘台灣時間上午7時的飛機回台灣，但在土耳其機場出示免PCR切結書卻被打回票，現場地勤人員也電話聯絡台灣的地勤，台灣地勤卻說需要PCR證明才能搭機，因此一行人被卡在土耳其機場。

Simon提到，雖然駐波蘭代表處和駐俄羅斯代表處有協助處理，但一行人可能得搭明天同時間班機才能返台，期間衍生的費用可能要自行負擔，不知為何溝通上會出現這種狀況。

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中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥告訴中央社記者，國內從最早開始執行入境檢附PCR陰性證明時，就設計例外條件，只要有無法取得檢驗報告正當理由，可先上飛機，緊急協助個案抵台後免罰鍰。

不過，莊人祥說，於海外取得PCR報告有困難的民眾須先洽航空公司，以利安排機上座位，與其他有陰性報告旅客座位區隔後再搭機，而無檢驗證明入境者抵台時，須配合於機場採檢。（編輯：郭諭儒）1110301

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