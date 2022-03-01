日本神戶推新旅遊票券 暢玩46個景點

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（中央社記者余曉涵台北1日電）今年可能開放出國旅遊，日本神戶觀光局宣布推出新的旅遊票券「神戶觀光SMART PASSPORT」，可暢玩神戶市46個景點，包含知名的六甲山、有馬溫泉、神戶動物王國等。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐漸趨緩，可能在下半年開放國境，讓民眾可以出國旅遊，讓不少民眾已經開始安排疫後旅遊計畫。

日本神戶觀光局發布新聞稿介紹最新的遊票券「神戶觀光SMART PASSPORT」，可暢玩46個景點，包含六甲山、有馬溫泉、北野異人館街、神戶動物王國、神戶布引香草園，新開幕六甲森林之聲博物館也適用。

神戶觀光局表示，「神戶觀光SMART PASSPORT」分為一日券及兩日券，各自再區分基本版和進階版，旅客可依照行程需求購買，出示票券不僅對象設施入館免費，還有指定商店專屬優惠，且是電子版票券，入園僅須出示手機掃描QR Code條碼即可免接觸安心遊玩。

神戶觀光局介紹，使用神戶觀光SMART PASSPORT可搭乘纜車體驗神戶美景的四季歐式花園「神戶布引香草園」，園內多達200種共7萬5000株的花朵及香草植物，四季都有花可賞。

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除此之外，神戶觀光局表示，神戶開港甚早，隨著港口貿易的發展、外國人移居此地，一幢幢壯觀的異人館使人印象深刻；其中位在可望見海港風景的高台「北野」地區的多座外國商人宅邸、領事館，以及獨樹一格的洋風街景，保存良好亦開放遊客參觀，也是神戶歷久不衰的熱門景點之一。

神戶觀光局強調，在多數可參觀的洋館中，「風見雞之館」、「萌黃之館」、「芳香之家荷蘭館」、「維也納奧地利之家」、「丹麥館」共5座人氣異人館，持「神戶觀光SMART PASSPORT」可免費參觀1次，另有提供「北野工房之街」內指定店舖體驗費折扣。（編輯：陳仁華）1110301