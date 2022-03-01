學生撤離烏克蘭返台卡關 教育部：等候航班安排

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（中央社記者陳至中台北1日電）留學烏克蘭的台灣學生原安排今天搭機返台，但在土耳其轉機時，疑因PCR切結書被打回票。教育部表示，移民署已核發同意登機文件，目前正在機場貴賓室休息等候後續航班安排。

烏克蘭台灣留學生Simon今天上午7時透過社群媒體表示，烏克蘭留學生和旅烏台人共10人從波蘭華沙搭機，經土耳其轉機回台灣。衛福部告知可免做COVID-19（2019冠狀病毒疾病）PCR檢測先搭機，返台再做檢測，但他們在土耳其機場出示免PCR切結書，疑因地勤溝通問題而被打回票，可能要明天才能返台。

教育部今天以文字回應媒體指出，駐外館處依規定協助學生備妥登機前無法出示COVID-19檢驗報告的旅客入境檢疫切結書，移民署並已向航空公司核發同意4名學生登機文件，確保學生可以登機。

教育部目前暫未明確說明學生轉機卡關的原因，但解釋，返台入住集中檢疫所事宜已同步調整安排，目前學生正於土耳其機場貴賓室休息，等候後續航班安排。

根據教育部駐外教育組3月1日更新的烏克蘭留學生最新狀況，總計12名學生中，有3人於2月24日返台。6名學生搭乘第1批撤僑巴士於2月26日抵達波蘭，其中4人於2月28日搭機返台，目前在土耳其等候轉機；2人目前暫留波蘭。

剩下3名學生較晚動身撤離烏克蘭，教育部表示，其中1人已抵斯洛伐克避難。原留在烏克蘭東部的1名學生，以及留在烏克蘭南部的1名學生，目前正前往搭乘第2批撤僑巴士。

教育部表示，會透過駐外教育組持續密切聯繫、照料留學生，並轉知當地情勢發展，提供必要的協助。（編輯：張芷瑄）1110301