學測數A成績不如預期 教長：建題庫穩定難易度

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（中央社記者許秩維台北2日電）學測成績昨天公布，數A不到1％考生拿到滿級分，低於預期。教育部長潘文忠今天表示，教育部將持續支持大考中心建置題庫，透過專業命題和題庫讓難易度更穩定。

111學年度學科能力測驗首度分為數A、數B施測，學測成績昨天公布，其中數A頂標僅10級分，比過去5年的學測數學頂標更低，且不到1％考生（789人）拿到最高的滿級分（15級分），低於大學入學考試中心設定的滿級分考生比率目標2％至5％。

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教育部今天舉行部務會報，教育部長潘文忠會前接受媒體聯訪時指出，新課綱根據教學現場累積的建議，因應學生升大學後的數學需求不同，針對高二課程有所區分，高數學需求的可選讀數A，低數學需求的則可選讀數B。

潘文忠提到，今年學測數B的成績分布符合預期目標，而數A原本就規劃比學測數學有更高的鑑別度，但可能有部分命題較難，將請大考中心檢討並精進，教育部也會持續支持大考中心建置題庫，透過專業命題和題庫讓試題難易度更穩定，也讓未來學測和分科測驗命題更完備。（編輯：陳清芳）1110302