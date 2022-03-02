國籍航空及機組員防疫違規 開罰累計1034萬元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北2日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，發生多起國籍航空機組人員違反防疫規定遭處分。民航局統計，到今年2月23日，裁罰機組員及航空公司金額，累計已達新台幣1034萬元。

民航局去年3月公告，將國籍航空公司及機組員違反防疫規定，納入民航法開罰，個人違規罰6萬元至30萬元，公司違規罰60萬元到300萬元。

民航局說，到目前共有36名機組員曾染疫，包括，飛航組員32人、客艙組員4人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

民航局統計，至今年2月23日，國籍航空機組員違規屬實案件共49件，包括，長榮航空24件、華航23件、星宇航空2件，共裁罰474萬元；公司違規4件，長榮及華航各2件，共裁罰560萬元，總計裁罰機組及航空公司1034萬元。

民航局統計，目前國籍航空機組員接種疫苗情況，至今年2月23日，長榮、立榮、華航、華信、台灣虎航、星宇、飛特立、華捷及飛聖等9家公司飛航組員3110人、空服組員7110人，機組人員合計1萬220人；第1劑已接種1萬202人、接種率99.8%；第2劑已接種1萬201人、接種率99.8%；第3劑已接種9312人、接種率91.8%。（編輯：方沛清）1110302