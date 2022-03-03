停電紅綠燈失效 南崗工業區重要路口2車碰撞

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全台多地3日停電，南投市重要路口南崗三路與成功三路也因停電導致交通號誌失效，有車輛穿越路口時，疑未減速慢行，側撞另一輛汽車，所幸雙方僅車損。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年3月3日

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（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）全台多地停電，南投市重要路口南崗三路與成功三路也因停電導致交通號誌失效，有車輛穿越此路口時，疑未注意無紅綠燈，側撞另一輛汽車，雙方僅車損私下和解便離去。

全台上午無預警停電，南投縣南投市、名間鄉等鄉鎮部分區域停電，中央社記者實地走訪南崗工業區，其中重要路口南崗三路與成功三路因停電導致交通號誌失效，所幸多數駕駛有默契互相禮讓。

不過有行人走斑馬線時，卻未注意無號誌，險遭車輛撞上；另外，一輛直行南崗三路的汽車與直行成功三路的汽車在路口發生碰撞，「砰」一聲嚇壞附近店家，趕緊跑出來查看，所幸雙方只有車損，私下和解後便各自離去，遭撞車主無奈說：「沒紅綠燈，對方還開那麼快，大路口也沒有警察來維持交通，實在很糟糕」。

台灣電力公司南投區營業處透過訊息表示，目前停電區域為水里鄉、南投市、魚池鄉、埔里鎮、國姓鄉、草屯鎮、竹山鎮、信義鄉及台中市霧峰區、大里區等，受影響用戶共約7萬4239戶，台電正積極處理。

消防局表示，受理埔里鎮電梯受困案1件，救出1人，受困者無大礙，未送醫；南投縣政府透過訊息表示，全台各地傳停電，緊急搶修中，請縣民暫勿搭電梯、注意家中電器設備、留意交通號誌及用路安全。（編輯：陳仁華）1110303