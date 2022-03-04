中山大學國際金融研究學院揭牌 培育資產管理人才

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由國發會、教育部、財政部、金管會，結合金融總會、金融研訓院及相關金融業者，與國立中山大學共同促成的「國際金融研究學院」4日舉行揭牌儀式，總統蔡英文（前右11起）、高雄市長陳其邁出席見證。中央社記者曾以寧攝 111年3月4日

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（中央社記者曾以寧高雄4日電）由產官學共同促成的國立中山大學「國際金融研究學院」今天揭牌，總統蔡英文表示，透過培養國際資產管理人才，盼能擴大財富管理的業務規模，吸引更多國際機構和資金來台。

由國發會、教育部、財政部、金管會，結合金融總會、金融研訓院及相關金融業者，與國立中山大學共同促成、聚焦金融創新與實作並重的「國際金融研究學院」，今天舉行揭牌儀式，蔡總統、高雄市長陳其邁出席見證，銀行公會及全台22家金融機構也派代表參與，宣示共同打造堅強的國際金融國家隊。

蔡總統致詞表示，這是台灣第1所以國家重點金融領域成立的學院，意義非凡。期許產官學界一起努力，為台灣金融發展貢獻心力，創造新的里程碑。

蔡總統指出，教育是培養人才的關鍵，人才則是產業發展的關鍵，後疫情時代因應全球供應鏈重組，產業界要維持發展的動能，對人才的需求也更加龐大。透過成立國際金融研究學院、培養更多國際資產管理人才，盼能擴大財富管理的業務規模，吸引更多國際機構和資金來台。

陳其邁表示，中山大學順利在今年成立國際金融研究院、並即將開始招生，速度很快，非常謝謝各界投入。他提到，中山大學也準備設立「學士後醫學系」和「半導體學院」，加上今天揭牌的國際金融研究學院，可說是三喜臨門。

中山大學校長鄭英耀說明，除專業能力如金融科技、大數據分析、永續金融等養成，延攬具國際金融機構實務經驗的國際師資，採英語授課，設計商業模式創新實作課程，透過個案實作，摸索與定義企業痛點，解決產業界與金融業界所面臨的商業模式創新問題，為台灣資本市場注入新活力，打造台灣成為亞洲企業資金調度及高階資產管理中心。

中山大學資料表示，國際金融學院將結合高雄市5G AIoT發展進駐85大樓，透過跨領域金融與科技結合，培育具產業服務、科技金融及資安人才，持續帶動城市創新與永續發展。學院在今年3月底開放報名，初期成立「國際資產管理研究所」，並開設「永續金融」及「數位金融」微學程模組，讓學生可跨不同領域選修。（編輯：郭諭儒）1110304