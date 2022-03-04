不明感染源個案為自助餐員工 高市府籲顧客採檢

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高雄市長陳其邁（左2）4日宣布高雄新增1名確診個案，且由CT值變化來看，從接觸感染到發病這段期間，曾在2月27日到3月1日到花東旅遊，加上個案在自助餐店工作，市府從3日晚間接到PCR採檢陽性結果就在進行疫調，持續擴大匡列、釐清感染源。中央社記者曾以寧攝 111年3月4日

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（中央社記者曾以寧高雄4日電）高雄市長陳其邁今天宣布高雄新增1不明感染源COVID-19個案，為自助餐外場員工；但因餐廳多為老顧客、實聯制落實較不理想，呼籲有前往的民眾到「左營果貿里籃球場」社區篩檢站採檢。

陳其邁今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議會後記者會上表示，高雄市今天新增1名確診個案，且由Ct值變化來看，接觸感染到發病這段期間，曾在2月27日到3月1日到花東旅遊，加上個案在自助餐店工作，市府從昨天晚上接到PCR採檢陽性結果就在進行疫調，持續擴大匡列、釐清感染源。

陳其邁說，距離高雄近期科技廠員工、有北部接觸史個案、到中油等感染案例都已經超過14天，這段期間社區診所、醫院的監測，及社區篩檢站，都沒有發現確診個案。新增個案（案20832）則是在診所快篩發現弱陽性，醫師機警回報進行採檢才發現。

陳其邁表示，因為個案所工作的餐廳多是老顧客或熟客用餐，實聯制落實較不理想，呼籲曾到店用餐的顧客、或是有足跡重疊的民眾可以到今天開設的「左營果貿里籃球場」社區篩檢站採檢。他也提醒，高雄市各診所還是持續提供免費快篩試劑，請有呼吸道感染症狀民眾回去採檢之後務必回報醫院診所。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明，新增確診個案為30多歲年輕女性，在去年12月曾接種過1劑BNT疫苗，為左營「大偉自助餐」外場人員。3日因發燒、肌肉痠痛到診所就醫，醫師給予家用快篩試劑發現呈弱陽性，轉給衛生所到指定專責醫院採檢，初次採檢Ct值為31，就醫再行採檢時馬上就下降到20，評估應該是近期感染情況。

潘炤穎表示，因為個案足跡涉及跨縣市移動，有諸多需要釐清的地方，已請中央流行疫情指揮中心通知各地方衛生所進行疫調與匡列採檢，會另行公布。

潘炤穎也公布個案足跡，2月24到26日及3月2到3日在大偉自助餐工作；並曾在2月24到25日下午到左營民族一路的餐飲職業工會附設職業訓練中心櫃台辦手續，2月26日也曾到7-11榮夏門市。到花東旅遊則是自行開車前往，未搭乘大眾運輸工具。

針對餐廳實聯制，潘炤穎說，經釐清，餐廳有設置QR Code，也有讓民眾自行留下號碼，這些人都已經疫調匡列；但在街坊鄰居調查裡，發現疑有一些附近的老顧客、鄰居會去包便當，但未登記，因此持續擴大疫調，並且在釐清相關事證後，若確實有違反相關規定，會依法處理。（編輯：謝雅竹）1110304