阿里山公路觸口段邊坡刷坡 3/7起交管

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嘉義林管處阿里山工作站表示，位於工作站前的染井吉野櫻王已開近2成，估計滿開時間約在3月20至25日。圖為遊客6日上山觀賞櫻王。（阿里山工作站主任賴龍輝提供）中央社記者黃國芳傳真 111年3月6日

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（中央社記者黃國芳嘉義市6日電）阿里山公路34.7公里至36.2公里處，自明天起陸續進行6處邊坡刷坡作業，施工時將進行每20分鐘放行1次交管，例假日不管制，因工期涵蓋阿里山花季期間，籲賞花民眾配合。

公路總局第五區養護工程處阿里山工務段長蔡衛勇今天接受中央社記者電訪指出，阿里山公路（台18線）34.7公里至36.2公里處（均為觸口路段），自明天起至4月20日將陸續進行6處邊坡刷坡作業，施工期間實施交通管制，管制時間為每日上午7時至下午5時，採每施工20分鐘後放行1次，例假日不管制。

蔡衛勇表示，今年雨汛期前，進行台18線34.7公里至36.2公里處的6處邊坡刷坡，主要防範嘉義山區降豪雨造成阿里山公路坍方落石；因施工期間，正值阿里山花季期間，籲請上山賞花遊客配合交管人員指揮，避免發生事故。

嘉義林管處阿里山工作站主任賴龍輝今天接受中央社記者電訪指出，阿里山花季前的例假日湧入人潮賞花，阿里山森林遊樂區昨天有6000多名遊客，今天截至下午1時約有4000名遊客。

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賴龍輝表示，阿里山地區近來天氣晴朗，位於阿里山工作站前的染井吉野櫻王已開近2成，估計滿開時間約在3月20至25日，滿開花期約一週。目前園區唐實櫻、阿龜櫻、台灣山櫻花、雛菊、木蘭、海芋等花卉盛開。

阿里山花季將從3月10日至4月10日登場，花季期間例假日及連續假日進行交通管制，管制日總共12天。管制時間上午6時至11時，管制地點台18線66公里處至88.2公里處，除了有工作證或住宿證明等相關證明文件，或者婚喪喜慶等特殊情形外，禁止小型車通行。（編輯：李亨山）1110306