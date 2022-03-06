桃園新增確診者足跡 曾到好市多南崁店、台茂購物中心

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（中央社記者吳睿騏桃園6日電）桃園市政府今天公布確診者新增公共場所足跡，曾前往Costco桃園南崁店、超商、小吃店、連鎖賣場及購物中心等處，除已完成消毒作業，也提醒足跡重疊民眾進行自我健康監測。

桃園市政府新聞處下午發布新聞稿，公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者案20831及案20935，在2月25日到3月3日期間新增的公共場所足跡。

新聞處長詹賀舜在新聞稿中表示，相關個案2月25日中午12時至12時20分，曾到蘆竹區光明路二段的「許家肉圓」；28日晚間8時20分至9時，曾到「好市多Costco桃園南崁店」；3月3日上午10時26分曾到蘆竹區奉化路的「7-11盧奉門市」、下午2時5分至5時30分曾前往「台茂購物中心」、晚間6時20分到蘆竹區南福街「全聯蘆竹光明店」。

詹賀舜說，上述公共場所已完成環境清消，提醒市民如曾出入相關場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，期間如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢，勿搭乘大眾運輸，就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。（編輯：李錫璋）1110306