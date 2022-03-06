3/6本土增3例、境外40例 無死亡

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（中央社記者陳婕翎台北6日電）中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥公布，今天國內新增43例COVID-19（2019冠狀病毒疾病），分別為3例本土病例，境外移入40例；無新增死亡病例。

新增本土個案為1例男性、2例女性，年齡介於10多歲至70多歲，居住縣市分別為2例台南、高雄1例，皆與遊覽車旅遊團相關。

自助餐衍生旅遊團群聚感染源備受關注，指揮中心將線索鎖定在可能密切互動的遊覽車上，已對所有遊覽車旅遊團成員，共36人採檢血清抗體。莊人祥表示，據最新檢驗結果，已有34名團員N抗體蛋白為陰性，代表未曾感染，其餘2人檢驗中，感染源仍待基因定序及疫調釐清。

新增境外移入個案為17例男性、22例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南（11例）、印度（3例）、澳大利亞、菲律賓及美國（各2例）、德國、日本、瑞士、加拿大、香港、瓜地馬拉、韓國、奧地利、土耳其、英國、柬埔寨及印尼（各1例）移入，另8例調查中。（編輯：管中維）1110306

（指揮中心提供）

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