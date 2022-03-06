竹縣新增確診個案 20多歲女子赴日前PCR陽性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新竹縣政府衛生局6日公布新增1名20多歲女性COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，原預計3月7日赴日，5日自費PCR採檢陽性確診，環保局也針對其足跡進行清消。（新竹縣政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年3月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹縣6日電）新竹縣政府衛生局今天公布新增20多歲女性COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者、案20964，原預計3月7日赴日，昨天自費PCR採檢陽性確診，目前收治醫院中。

新竹縣政府衛生局發布新聞稿指出，案20964去年已在日本接種2劑莫德納疫苗，今年1月24日仍在日本確診，2月14日返台居家檢疫期間，3次PCR、2次快篩採檢均陰性，因預計3月7日再赴日，昨自費PCR採檢陽性確診，CT值30.77，無症狀。

竹縣衛生局指出，案20964在結束居家檢疫後，直至昨天採檢陽性確診之間，在社區均有公共場所活動史，包括購物、戶政事務所、衛生所、銀行等足跡，均由清潔隊完成環境消毒。

竹縣衛生局表示，疫調初步匡列接觸者居家隔離15人（同住者3人採檢均陰性）、自主健康管理並PCR採檢3人、自我健康監測並PCR採檢214人，合計232人，昨晚已陸續安排醫院採檢，結果待驗中，疫調工作和個案管理持續進行中。

竹縣衛生局表示，為確保社區安全，已協調由竹北市東元醫院急診室成立篩檢站，民眾若曾與確診者足跡重疊且有症狀者，或自覺有必要採檢者，可於6、7日攜帶健保卡至東元醫院急診室採檢公費新冠肺炎PCR（掛號費自付）。（編輯：方沛清）1110306