高雄老新台菜餐廳1員工染疫 匡列492人無陽性

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（中央社記者曾以寧高雄6日電）高雄市政府今天宣布，遭旅遊團傳染，新增一名「老新台菜」餐廳員工確診；市府匡列採檢員工124人全陰性，用餐顧客368人中午前無陽性個案。陳其邁說，旅遊團傳播已到第2波。

高雄市長陳其邁今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會上公布，高雄市新增1例確診個案，是昨天公布參加旅遊團的確診者與家人曾到餐廳「老新台菜」用餐，傳染給一名桌邊服務人員，CT值32。

陳其邁說明，昨天公布的屏東某宮廟旅行團中共有新北、高雄、台南共4人確診，且CT值相近，研判應該是在2月20日到22日旅遊期間接觸共同感染源，是相關個案的第1波傳染；其中高雄夫婦旅遊回來後又傳染給同住家人及3月1日用餐餐廳的服務生，台南個案也傳染給同事，是第2波感染。

他並表示，從時序上看來，旅遊團確診者有4成沒有症狀，且從時序上可能有第3波感染，疫調難度非常高。高雄市政府採擴大匡列，並在左營果貿社區持續採檢，4日到5日共採檢5098人，沒有發現確診個案，今明2天也會持續開設篩檢站。

他也說，針對這個旅行團，中央流行疫情指揮中心已經跨縣市展開溯源疫調，並進行全車血清學檢驗，但因為感染已經有一段時間，就算曾經染疫、有抗體，也不容易驗出來。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明，今天新增的確診個案（案20939）是十多歲服務人員，在3月1日晚間參加旅行團的夫婦（案20860、20861）和女兒（20862）有到老新台菜用餐，在桌邊服務接觸過程不慎染疫。

潘炤穎也說，為求慎重，已匡列老新台菜所有員工及顧客採檢，其中員工124人全部陰性；3月1、2日曾到店用餐的顧客全部匡列，368人中有325人在高雄，都是陰性，另43人在外縣市，今天中午前無回報陽性個案。針對高雄前幾天公布的確診者，則已匡列400人左右採檢，並要求密切接處者隔離，目前採檢都沒有異常。（編輯：陳仁華）1110306

高雄市長陳其邁（左2）6日在COVID-19防疫記者會上公布，高雄市新增1例確診個案，是5日公布參加旅遊團的確診者與家人曾到餐廳「老新台菜」用餐，傳染給1名桌邊服務人員，CT值32。中央社記者曾以寧攝 111年3月6日

（高雄市政府提供）

（高雄市政府提供）