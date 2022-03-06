本土增3例皆與旅遊團案有關 台菜餐廳1員工染疫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北6日電）自助餐衍生旅遊團群聚擴大，今天新增3名COVID-19本土病例都與此案有關，其中出現台菜餐廳一名員工染疫，曾與確診者接觸，所幸其餘124名員工一採皆陰性，本案累計9人染疫。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥公布國內新增43例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為3例本土個案及40例境外移入（14例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

新增本土個案為1例男性、2例女性，年齡介於10多歲至70多歲，居住縣市分別為2例台南、高雄1例，皆與遊覽車旅遊團相關。

新增的案20939是一名10多歲女性，居住地點為高雄，已完整接種2劑BNT疫苗。

莊人祥表示，此案是一名台菜餐廳員工，3月1日曾在餐廳接觸遊覽車確診個案（案20860），初採陽性，Ct值為32。

自助餐衍生旅遊團群聚再擴大至一家台菜餐廳，莊人祥說，衛生單位已緊急匡列此餐廳125名員工，除案20939為陽性，其餘員工皆陰性；顧客則匡列採檢316人，其中125人檢驗結果為陰性，其餘檢驗中。

至於新增與自助餐衍生旅遊團群聚有關的2名台南個案，分別為案20973（60多歲女性）及案20974（70多歲男性），是一對夫妻檔，兩人皆為突破性感染，案20973已完整接種3劑莫德納（Moderna）、案20974則是完整接種2劑莫德納。

莊人祥進一步說明，案20973及案20974與遊覽車染疫旅客（案20912）有過職場工作接觸，最後接觸日為2月28日，是案20912的姊姊及姊夫，Ct值分別為11.7及14.3。案20912接觸者匡列採檢24人，除此2案以外，19人陰性、3人檢驗中。

自助餐衍生旅遊團群聚感染源備受關注，指揮中心將線索鎖定在可能密切互動的遊覽車上，已對所有遊覽車旅遊團成員，共36人採檢血清抗體。莊人祥表示，據最新檢驗結果，已有34名團員N抗體蛋白為陰性，代表未曾感染，其餘2人檢驗中，感染源仍待基因定序及疫調釐清。

新增境外移入個案為17例男性、22例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南（11例）、印度（3例）、澳大利亞、菲律賓及美國（各2例）、德國、日本、瑞士、加拿大、香港、瓜地馬拉、韓國、奧地利、土耳其、英國、柬埔寨及印尼（各1例）移入，另8例調查中。（編輯：管中維）1110306