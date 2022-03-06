台南新增2本土 雜貨店夫妻居家隔離確診

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（中央社記者楊思瑞台南6日電）台南市今天新增2名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，為昨天公布鹽水區案20912親友、在鹽水區開雜貨店的夫妻，市府下午在鹽水大莊天月宮設置社區篩檢站為居民篩檢。

台南市長黃偉哲與衛生局長許以霖下午出席線上防疫記者會，說明新增2名個案20973、20974的足跡及處理情況。

許以霖表示，案20973為60多歲女性、20974為70多歲男性，兩人為夫妻，是昨天公布的台南市個案20912親友，因案20912於3月4日確診，同被匡列為居家隔離者，安排採檢後陽性確診。

他說，案20973為無症狀個案，已接種3劑COVID-19疫苗，Ct值11.71；案20974已接種2劑COVID-19疫苗，Ct值14.29，3月5日出現咳嗽症狀。

許以霖指出，兩人活動足跡同為3月1日到4日在鹽水區三民里大莊5-1號雜貨店，市府今天下午1時至4時在鹽水區大莊天月宮設置社區篩檢站，與案20912、20973、20974足跡重疊民眾，或相關社區的居民都可前往接受篩檢。

黃偉哲表示，台南這波疫情始於案20912於2月20日至22日搭乘遊覽車旅遊，遊覽車上目前已有4人確診，包括高雄2例、新北1例、台南1例，而案20912的太太和大嫂也同車，雖然目前匡列為居家隔離且採檢結果為陰性，但市府嚴密注意中，並已預先知會兩人的接觸者注意自身健康狀況。

黃偉哲表示，前一段時間的歸仁區家族案例，全家10人中目前有5人確診，現在鹽水這個家族又已有3人確診，再次呼籲民眾對防疫不可掉以輕心，尤其是跨縣市旅遊或移動，一定要提高警覺。（編輯：李錫璋）1110306

台南市6日新增2名COVID-19本土確診個案，市府公布案20973、20974關聯圖。（台南市衛生局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年3月6日

台南市政府6日公布新增2名COVID-19本土確診個案20973、20974，為5日公布的案20912親友，並公布案20912搭乘遊覽車旅遊時座位圖。（台南市衛生局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年3月6日