更多編輯台推薦新聞：
Bryce Harper問王建民有缺人嗎 秀穿中信兄弟球衣合成照
運動

Bryce Harper問王建民有缺人嗎 秀穿中信兄弟球衣合成照

「創造安娜」假名媛怎能騙倒紐約上流圈？Netflix沒說完的事
娛樂

「創造安娜」假名媛怎能騙倒紐約上流圈？Netflix沒說完的事

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡
政治

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情4/300

旅遊團群聚已傳2波 行程曾到士林官邸、武陵農場

2022/3/6 16:00（3/6 17:25 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
高雄市政府公布有團員確診COVID-19的旅遊團行程，2月20日從東港出發後沿途遊覽台北士林官邸等地。圖為2月20日士林官邸賞花旅客。（中央社檔案照片）
高雄市政府公布有團員確診COVID-19的旅遊團行程，2月20日從東港出發後沿途遊覽台北士林官邸等地。圖為2月20日士林官邸賞花旅客。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄6日電）高雄市政府今天公布有團員確診COVID-19的旅遊團行程，從東港出發後沿途遊覽台北士林官邸、礁溪、武陵農場、頭城、北關風景區及基隆和平島等地，且相關傳染已到第2波。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎公布有團員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）旅遊團的行程，2月20日上午7時從屏東東港出發，在台中清水休息站休息，到台北士林官邸遊覽，晚上入住礁溪白宮溫泉度假飯店；21日前往武陵農場賞花，下榻頭城開蘭溫泉飯店；22日到北關風景區基隆和平島，隨後南下返程。

潘炤穎說，確診者足跡部分，新增3月3日在鳳山老牌周燒肉飯、苓雅老四川巴蜀麻辣燙中山店，及3月3、4日在咕嚕叫吐司建國店有足跡。

高雄市長陳其邁也在會中表示，因參加旅行團夫婦所工作的左營區大偉自助餐實聯制不是很理想，沒辦法具體掌握有哪些人去過，所以到7日晚間9時，持續在左營果貿里籃球場開設社區篩檢站，請有到大偉自助餐用餐，或是足跡與確診者重疊的民眾前往採檢。

他也說，拜託大家一定要落實實聯制，如果有做好實聯制，也許就不用採檢這麼多人。他並再次呼籲民眾接種疫苗。

高市府今天宣布新增一例確診個案，是2月曾參加旅遊團的確診者與家人到老新台菜餐廳用餐，傳染給一名桌邊服務工作人員。

高市府分析，這個旅遊團共30多名團員參與，其中新北、高雄、台南共4人確診，CT值相近，研判應在同一時間感染，是相關個案的第1波傳染；高雄夫婦旅遊回來後又傳染給同住家人及3月1日用餐餐廳的服務生，是第2波感染。（編輯：方沛清）1110306

（高雄市政府提供）
（高雄市政府提供）
延伸閱讀
高雄老新台菜餐廳1員工染疫 匡列492人無陽性本土增3例皆與旅遊團案有關 台菜餐廳1員工染疫3/6本土增3例、境外40例 無死亡宮廟旅遊團群聚 屏東匡列26人PCR一採均陰性桃園新增確診者足跡 曾到好市多南崁店、台茂購物中心
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀