旅遊團群聚已傳2波 行程曾到士林官邸、武陵農場

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高雄市政府公布有團員確診COVID-19的旅遊團行程，2月20日從東港出發後沿途遊覽台北士林官邸等地。圖為2月20日士林官邸賞花旅客。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾以寧高雄6日電）高雄市政府今天公布有團員確診COVID-19的旅遊團行程，從東港出發後沿途遊覽台北士林官邸、礁溪、武陵農場、頭城、北關風景區及基隆和平島等地，且相關傳染已到第2波。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎公布有團員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）旅遊團的行程，2月20日上午7時從屏東東港出發，在台中清水休息站休息，到台北士林官邸遊覽，晚上入住礁溪白宮溫泉度假飯店；21日前往武陵農場賞花，下榻頭城開蘭溫泉飯店；22日到北關風景區、基隆和平島，隨後南下返程。

潘炤穎說，確診者足跡部分，新增3月3日在鳳山老牌周燒肉飯、苓雅老四川巴蜀麻辣燙中山店，及3月3、4日在咕嚕叫吐司建國店有足跡。

高雄市長陳其邁也在會中表示，因參加旅行團夫婦所工作的左營區大偉自助餐實聯制不是很理想，沒辦法具體掌握有哪些人去過，所以到7日晚間9時，持續在左營果貿里籃球場開設社區篩檢站，請有到大偉自助餐用餐，或是足跡與確診者重疊的民眾前往採檢。

他也說，拜託大家一定要落實實聯制，如果有做好實聯制，也許就不用採檢這麼多人。他並再次呼籲民眾接種疫苗。

高市府今天宣布新增一例確診個案，是2月曾參加旅遊團的確診者與家人到老新台菜餐廳用餐，傳染給一名桌邊服務工作人員。

高市府分析，這個旅遊團共30多名團員參與，其中新北、高雄、台南共4人確診，CT值相近，研判應在同一時間感染，是相關個案的第1波傳染；高雄夫婦旅遊回來後又傳染給同住家人及3月1日用餐餐廳的服務生，是第2波感染。（編輯：方沛清）1110306