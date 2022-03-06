北市公布確診者足跡 士林官邸與兩路線客運

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台北市衛生局6日公布新北個案20913在北市的活動足跡。（台北市衛生局提供）

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（中央社記者陳怡璇台北6日電）台北市衛生局今天公布新北個案20913在北市的活動足跡，包含士林官邸、國光客運1800路線及大都會客運688路公車，擴大採檢21人，發送582則簡訊通知足跡重疊者。

台北市衛生局下午以新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新北本土案20913，為高雄確診案20861、20862的接觸者，2月20日至22日一同參加旅遊團到宜蘭旅遊，3月4日遭匡列接觸者居家隔離，採檢PCR為陽性，Ct值23.4。

其北市公共場域足跡包括2月20日曾至士林官邸、2月22日自基隆火車站搭乘國光客運至捷運忠孝敦化站，再搭大都會客運688路線返秀朗路三段70巷。

衛生局表示，截至今日中午12時，合計擴大採檢21人，待檢驗結果，相關場域已完成環境清消，並發送582則簡訊通知足跡重疊對象。（編輯：方沛清）1110306