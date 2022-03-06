更多編輯台推薦新聞：
Bryce Harper問王建民有缺人嗎 秀穿中信兄弟球衣合成照
運動

Bryce Harper問王建民有缺人嗎 秀穿中信兄弟球衣合成照

「創造安娜」假名媛怎能騙倒紐約上流圈？Netflix沒說完的事
娛樂

「創造安娜」假名媛怎能騙倒紐約上流圈？Netflix沒說完的事

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡
政治

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情15/300

北市公布確診者足跡 士林官邸與兩路線客運

2022/3/6 16:28（3/6 17:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市衛生局6日公布新北個案20913在北市的活動足跡。（台北市衛生局提供）
台北市衛生局6日公布新北個案20913在北市的活動足跡。（台北市衛生局提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北6日電）台北市衛生局今天公布新北個案20913在北市的活動足跡，包含士林官邸、國光客運1800路線及大都會客運688路公車，擴大採檢21人，發送582則簡訊通知足跡重疊者。

台北市衛生局下午以新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新北本土案20913，為高雄確診案20861、20862的接觸者，2月20日至22日一同參加旅遊團到宜蘭旅遊，3月4日遭匡列接觸者居家隔離，採檢PCR為陽性，Ct值23.4。

其北市公共場域足跡包括2月20日曾至士林官邸、2月22日自基隆火車站搭乘國光客運至捷運忠孝敦化站，再搭大都會客運688路線返秀朗路三段70巷。

衛生局表示，截至今日中午12時，合計擴大採檢21人，待檢驗結果，相關場域已完成環境清消，並發送582則簡訊通知足跡重疊對象。（編輯：方沛清）1110306

延伸閱讀
旅遊團群聚已傳2波 行程曾到士林官邸、武陵農場本土增3例皆與旅遊團案有關 台菜餐廳1員工染疫3/6本土增3例、境外40例 無死亡桃園新增確診者足跡 曾到好市多南崁店、台茂購物中心
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀