吳德榮：鋒面及強冷空氣影響 白天防雨愈晚愈冷

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（中央社記者張雄風台北7日電）氣象專家吳德榮表示，今天鋒面及強冷空氣南下，中部以北及東半部有較大雨勢，南部山區也有降雨，晚間由南而北趨緩；氣溫愈晚愈冷，估今晚、明晨平地最低氣溫約在攝氏10度。

根據中央氣象局網站，今天截至上午8時，本島平地最低溫為桃園市楊梅區、新竹縣湖口鄉皆為13.6度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天鋒面及強冷空氣南下，中部以北及東半部有較大雨勢，南部山區亦轉有局部短暫降雨；氣溫下降，愈晚愈冷，應注意防雨保暖。

吳德榮指出，鋒面快速通過，降雨不到1天，今晚由南而北先後停歇；今晚、明晨氣溫降至最低，平地最低氣溫約在10度左右，台北測站則可降至13度上下，「乍暖還寒」，應注意衣著調適。

吳德榮提到，今天海拔3500公尺以上高山（雪山、南湖、玉山...等），氣溫夠低、水氣也足，有降雪機會。

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吳德榮說，最新模式模擬顯示，明天至10日高氣壓影響，各地晴朗、轉為乾爽的天氣；明天白天北台高溫回升至21度，9、10日持續回暖至25度左右，但清晨仍有強「輻射冷卻」帶來偏低的氣溫，日夜溫差大。

吳德榮表示，11至13日高壓迴流影響，各地晴朗穩定，東半部偶有零星少量降雨；各地持續回暖，白天微熱、早晚微冷，日夜溫差大；晨間易有「輻射霧」；14日才有另一鋒面從北方海面快速掠過，帶來輕微短暫變化。（編輯：郭諭儒）1110307